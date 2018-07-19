На охранника Макрона завели дело. Он напал на демонстрантов

Правообладатель иллюстрации TAHAR BOUHAFS Image caption В администрации Макрона заявили, что Беналля собирался лишь наблюдать за протестами

Во Франции прокуратура открыла расследование в отношении близкого соратника президента Александра Беналля. Он надел полицейский шлем и избил манифестанта на первомайской демонстрации.

Александр Беналля - ассистент руководителя президентской администрации. Он попал на видео, когда во время первомайских протестов сначала набросился на участвовавшую в демонстрации женщину и увел ее из толпы, а затем атаковал мужчину. Инцидент снял один из активистов. Беналля удалился с места происшествия, когда заметил, что его снимают. Его узнали журналисты газеты Le Monde.

Что произошло

Инцидент произошел на популярной у туристов площади Контрэскарп в пятом округе Парижа 1 мая, когда там собрались около 100 активистов. На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как человек в полицейском шлеме и гражданской одежде присоединяется к разгону демонстрантов.

Он хватает женщину за шею и куда-то уводит ее, оба пропадают из кадра. Вскоре мужчина возвращается и атакует другого демонстранта, которого полицейские на руках вынесли из толпы.

Мужчина в шлеме, в котором опознали Беналля, схватил участника акции за шею, ударил рукой по голове и ногой в живот, когда тот лежал на земле. Полицейские не пытались его остановить. Он также попал на фотографии с полицейским шлемом в руках, а не на голове.

Представитель президента Франции заявил, что Беналля получил разрешение посетить демонстрацию как наблюдатель в свой выходной.

Кто такой Александр Беналля

Беналля занимается обеспечением безопасности на мероприятиях с участием президента. До получения должности в администрации президента он возглавлял службу безопасности Эманнюэля Макрона во время предвыборной кампании.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Макрон и Беналля в мае 2017 года

В этом качестве он постоянно сопровождал будущего президента, вдвоем они попали на многие фотографии с публичных мероприятий. Высокопоставленный член партии Макрона "Вперед, Республика!" Ришар Ферран, однако, говорит, что Беналля никогда не играл важной роли.

"Он не близкий соратник, а один из сотрудников предвыборного штаба, который затем получил аппаратную должность", - заявил Ферран в интервью французскому телевидению.

Президента Макрона в среду спросили, уверен ли он в своем телохранителе. Тот показал на одного из сопровождавших его людей и сказал: "Вот мой телохранитель".

Беналля - бывший сотрудник частной охранной компании. В прошлом он работал с другими французскими политиками, в том числе с одной из лидеров социалистов Мартин Обри и с бывшим президентом Франсуа Олландом.

В 2012 году он устроился работать водителем министра промышленности Арно Монтебура. Экс-министр рассказал Le Monde, что Беналля был уволен за ненадлежащее поведение после того, как стал виновником аварии и попытался уехать с места происшествия. Монтебур в этот момент находился в машине.

Как во Франции отреагировали на происшествие

Представитель Елисейского дворца Брюно Рожер-Пети заявил, что Беналля был отстранен от работы без сохранения зарплаты с 4 по 19 мая. Также его отстранили от участия в обеспечении безопасности в ходе поездок президента.

Однако, по данным французского телевидения, Беналля работал на двух ключевых мероприятиях с участием Макрона в этом месяце, включая чествование выигравшей чемпионат мира футбольной сборной в Париже.

Прокуратура Парижа в четверг сообщила, что начала предварительное расследование в отношении Беналля. Ему могут предъявить обвинения в применении насилия со стороны должностного лица и в незаконном ношении полицейского обмундирования.

Активист, снявший нападение Беналля на манифестантов, рассказал французскому радио, что до начала съемок видео демонстранты вели себя спокойно.

"Тот мужчина, лежа на земле, не представлял никакой опасности и умолял Беналля остановиться. Такому несоразмерному применению насилия нет оправданий", - сказал он.

В день первомайской демонстрации президент Макрон написал в "Твиттере", что все, кто применял насилие, будут опознаны и привлечены к ответственности. В свете вновь открывшихся обстоятельств этот твит вновь привлек внимание.

Оппозиционные депутаты призвали сурово наказать сотрудника президентского аппарата. Социалист Оливье Фор заявил о применении двойных стандартов и различном правосудии для обычных людей и приближенных к президенту. Депутат от крайне левой партии "Непокоренная Франция" Алексис Корбье призвал уволить Беналля и предъявить ему обвинения в рамках уголовного дела.