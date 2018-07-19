Павел Дуров попал в список самых влиятельных людей моложе 40 лет журнала Fortune

Правообладатель иллюстрации Manuel Blondeau - Corbis / Getty Images Image caption Основатель Telegram Павел Дуров

Основатель Telegram и "Вконтакте" Павел Дуров и создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин вошли в ежегодный список "40 до 40" журнала Fortune. Они - единственные участники списка самых влиятельных молодых людей в мире российского происхождения.

Дуров и Бутерин

33-летний Дуров попал в рейтинг впервые и занял в нем 25-е место. Fortune указывает, что его называли «русским Цукербергом», но пришло время отказаться от этого эпитета и признать личные достижения Дурова. "После того как в 2014 году приспешники Кремля отобрали у него "Вконтакте" - российскую копию Facebook и второй по популярности сайт в стране - Дуров сосредоточился на Telegram", - пишет журнал. Журнал отметил, что Дурову удалось провести "одно из самых экстравагантных ICO", то есть первичное размещение внутренней криптовалюты в платформе Telegram, и привлечь на развитие проекта 1,7 млрд долларов.

13 апреля 2018 Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. Несмотря на это, у большинства пользователей на территории России Telegram продолжает работать.

В 2014 году Дуров покинул созданную им "Вконтакте" после конфликта с новыми акционерами и уехал из России.

Бутерин, которому 24 года, входит в список Fortune с 2016 года. Он занимает 22-ю строчку рейтинга самых влиятельных молодых людей. Он родился в России, но в возрасте шести лет уехал с родителями в Канаду. Капитализация созданной им криптовалюты сейчас составляет 48 млрд долларов.

Лидеры рейтинга

Первое место рейтинга в этом году делят 34-летние глава Instagram Кевин Систром и создатель Facebook Марк Цукерберг. Instagram принадлежит Facebook.

Систром входит в рейтинг Fortune c 2011 года. "Под руководством Систрома приложение для публикации фотографий и так было на подъеме, но в 2018 году вышло на новый уровень: число пользователей перевалило за миллиард, появилась функция видеотрансляций, а оценочная стоимость компании составила 100 млрд долларов", - пишет Fortune.

Цукерберг фигурирует в списке с 2009 года. Журнал отмечает, что создателю Facebook в этом году удалось преодолеть массу трудностей, которые стоили бы должности любому другому генеральному директору. Одной из таких трудностей стал скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая, как выяснилось, незаконным образом получила в распоряжение огромные массивы личных данных пользователей Facebook - по большей части, американцев и британцев. Она оказывала услуги в сфере таргетирования рекламы в соцсетях избирательному штабу Дональда Трампа.

Дебютанты от культуры

Media playback is unsupported on your device "Я хореограф клипа "This is America"

Также в этом году в список впервые вошли музыкант и актёр Дональд Гловер (также известый как Childish Gambino) и певица Рианна. "Гловер, кажется, не знает, что такое усталость, чувствует дух времени и воплощает в себе образ предпринимателя от культуры", - указывает Fortune.

Childish Gambino в мае выпустил клип "This is America", который менее чем за три месяца собрал более 340 млн просмотров. Кроме этого, он снимается в сериале "Атланта" американского канала FX.

Рианна, как отмечает журнал, прошлой осенью запустила линию косметики, которая принесла ей 100 млн долларов за первые 40 дней продаж.