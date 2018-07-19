Жительницу Калиниграда заподозрили в госизмене. Что о ней известно?

Правообладатель иллюстрации Antonina Zimina/Facebook Image caption Зимина была аспиранткой БФУ имени Канта, главного университета Калининграда

Жительница Калининграда Антонина Зимина арестована по требованию ФСБ, ее подозревают в государственной измене.

Что именно вменяется Зиминой, неизвестно, однако телеканал "Дождь" выяснил, что ее задержала несколько дней назад в Калининграде группа захвата ФСБ и доставила на самолете в Москву. Статья о госизмене предполагает наказание до 20 лет заключения.

Зимина находится в СИЗО "Лефортово", рассказал "Дождю" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. По его словам, она содержится в одиночной камере и "находится в подавленном состоянии".

"Когда мы ее посещали, она нервничала и попросила, чтобы к ней для обследования зашел терапевт", - сказал Ионов.

Антонина Зимина до 2016 года была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Сейчас этой некоммерческой организацией руководит Константин Антонец, которого СМИ называют ее мужем. На запрос Би-би-си он не ответил.

Зимина состоит в Клубе друзей Фонда Горчакова. Этот фонд поддержки публичной дипломатии создан по распоряжению в 2010 году по просьбе Дмитрия Медведева, который тогда был президентом России. На странице клуба Зимину называют независимым экспертом, в числе ее профессиональных интересов указана идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении РФ.

Что говорят о Зиминой ее знакомые?

Депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург сказал Би-би-си, что Зимина была аспиранткой БФУ имени Канта. Гинзбург вспомнил Зимину как очень активную женщину, "производившую впечатление человека далекого от того, чтобы как-либо продавать родину".

"Возможно, ее задержание - симметричный ответ на задержание в США Марии Бутиной, - предполагает Гинзбург. - Кажется, они одногодки, и как та, так и другая, к разведке не имеют никакого отношения".

Про связь Зиминой с БФУ имени Канта рассказал и собеседник Би-би-си, работавший в Калининградской области помощником депутата областной думы. По его словам, в 2012 году она обратилась к нему за помощью в организации встречи министра юстиции Латвии Яниса Борданса и депутатов парламента в думе Калининградской области.

"Она выступала в качестве координатора, а сами чиновники приезжали в БФУ имени Канта. Как я понял, она контактировала с ними как раз через университет", - уточнил он.

"У БФУ имени Канта есть АНО, фонды, Центр общественно-политических исследований "Русская Балтика", какие-то СМИ, которые типа занимаются исследованиями по странам Балтии. На самом деле это просто такая пропаганда, направленная против прибалтийских республик", - говорит Роман Романовский, аналитик регионального антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл - Р" в Калининграде.

"Ее эта организация (Балтийский центр диалога культур - Би-би-си) очень похожа на одну из таких", - продолжает Романовский. По его словам, прямых учредительных связей между центром и университетскими структурами нет, но люди из этих структур есть у Зиминой в друзьях.

В БФУ имени Канта Би-би-си подтвердили, что она была аспиранткой университета. Кроме того, до 2013 года Зимина числилась там младшим научным сотрудником. При этом больше ни о ней, ни о ее деятельности в вузе ничего не знают.