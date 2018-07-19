В Алма-Ате убит бронзовый призер Олимпиады в Сочи. Что об этом известно?

Правообладатель иллюстрации Bobylev Sergey/TASS Image caption Тена называют выдающимся и гениальным спортсменом его коллеги и тренеры

В Алма-Ате убит 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен, он был бронзовым призером Олимпиады 2014 года в Сочи.

Поимкой подозреваемых в нападении на фигуриста занимается весь личный состав департамента внутренних дел города, заявили в местной полиции.

"Приметы преступников есть. Сейчас мы их изучаем. По делу работает следственная группа из самых опытных сотрудников. Ничего большего в интересах следствия мы рассказать не можем", - сказал журналистам на брифинге и.о начальника следственного управления ДВД Алматы Акылбек Умбеталиев.

Как произошло нападение

Тен был ранен ножом в бедро в потасовке с ворами, которые попытались снять зеркала с его автомобиля, сообщили в полиции Алма-Аты.

Портал Tengrinews TV опубликовал видео с места нападения на фигуриста.

Тен на момент поступления в больницу был в состоянии клинической смерти, приводит РИА Новости слова врачей. Ножевое ранение пришлось на место крупных кровеносных сосудов.

Нападение произошло примерно в 15 часов по местному времени, а в 17:30 уже была констатирована смерть. По заявлению минздрава Казахстана, Тен потерял три литра крови.

Чем известен Денис Тен

Тен - не только бронзовый призер Олимпиады в Сочи, но и чемпионата мира 2015 года. Кроме того, он серебряный призер чемпионата 2013 года. С 2004 по 2010 год в Москве Тен тренировался под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем жил в Лос-Анджелесе, его тренером был Фрэнк Кэрролл.

Фигурист имеет красный диплом Казахской академии спорта и туризма, также окончил бизнес-школу при Казахстанско-Британском техническом университете.

Как пишет Sports.ru, в последние годы у спортсмена была травма суставов, из-за чего ему не удалось занять призовых мест - например, на Олимпиаде в Пхенчхане он занял лишь 27 место.

Как отреагировали на гибель Тена его коллеги

Соболезнования выразил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена - известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента.

"Денис - потрясающий талант не только в спорте, но и в жизни, - сказала бывший тренер фигуриста Елена Буянова агентству РИА Новости. - Такие, как он рождаются единицами. Он был очень разносторонним человеком. Его гибель - ужасное горе".

"Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов", - передает ТАСС слова тренера Татьяны Тарасовой.

"Ушел не просто фигурист, а часть нас! Часть меня! Как?! Зачем?! Просто нет слов… Пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки", - написал известный фигурист Алексей Ягудин в Instagram.

"Какой ужас! Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость. Слов нет", - приводит слова Евгения Плющенко РИА Новости.

Пост в память фигуриста написал его коллега Джонни Вейр, трехкратный чемпион США и бронзовый призер чемпионата мира. "Я потрясен новостью о смерти Дениса Тена. Он был ярким, добрым и настолько же талантливым. Это невероятная утрата и трагедия. Моё сердце - с его семьей и близкими".

Вспомнила Дениса Тена и бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова.

И двукратный олимпийский чемпион игра в Сочи 2014 года в парном катании Максим Траньков:

Испанский фигурист Хавьер Фернандес, которого Sports.ru называет основным конкурентом Тена, опубликовал в Твиттере совместное фото с подписью "Покойся с миром".