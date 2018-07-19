Британские студенты стерли "расистское" стихотворение Киплинга со стены вуза

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Одна из членов студенческого совета Фатима Абид считает, что Киплингу в университете не место

Студенты университета Манчестера стерли со стены здания учебного заведения стихотворение Редьярда Киплинга "Если", обвинив поэта в расизме.

Произведение нобелевского лауреата по литературе заменили на стихотворение "Я поднимаюсь" американской поэтессы и гражданской активистки Майи Энджелоу.

Представитель студенческого совета Сара Хан высказалась в "Фейсбуке".

"Мы считаем, что Киплинг являет собой все прямо противоположное свободе, освобождению и правам человека. Всему тому, за что мы выступаем как студенческий совет", - считает активистка.

При этом к самому стихотворению "Если" у студентов претензий нет.

"И если можешь быть в толпе собою,

При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,

Главы перед молвою не клонить,

И если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег,-

Земля - твое мой мальчик, достоянье!

И более того, ты - человек!" (отрывок из стихотворения "Если" в переводе С. Маршака),

Недовольство вызвали другие произведения поэта.

По словам Сары Хан, Киплинг является "всеобще известным автором расистского стихотворения "Бремя белого человека" и многих других произведений, которые оправдывают действия Британской империи в Индии и унижают людей разных этнических групп. Поэтому рекламировать его произведения в здании нашего студенческого совета совершенно неприемлемо".

Официальный представитель студенческого совета университета Манчестера заявил: "Мы сожалеем, что совершили ошибку в недавнем выборе произведения искусства для нашего нового проекта, не посоветовавшись со студентами. Мы признаем, что все закончилось некорректно, и приносим извинения".

Руководство университета отказалось комментировать произошедшее, заявив, что такие решения - прерогатива студенческого союза.

В то же время Иэн Монтефиоре, заслуженный профессор по истории литературы XX в. университета Кента и автор монографии о творчестве Киплинга, полагает, что считать классика английской литературы расистом было бы чудовищной безграмотностью и большим упрощением.

Поэт колониальной эпохи

Стихотворение "Бремя белого человека" было написано в 1899 году во время американо-филиппинской войны. Критики, в числе которых был американский писатель Марк Твен, считали его призывом к американцам нести блага цивилизации дикарям и упрекали в пренебрежительном отношении к неевропейским народам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Киплинг несколько раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе и получил ее в 1907 г.

Английский поэт и писатель Редьярд Киплинг родился в Бомбее в 1865 году. Он вырос и провел значительную часть жизни в колониях. Киплинг был первым английским автором, который получил Нобелевскую премию по литературе. Одно из самых известных его произведений - сборник рассказов "Книга джунглей".

Это уже не первый случай, когда британские студенты выступают с подобными инициативами.

В начале прошлого года учащиеся Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета призвали провести "деколонизацию умов" и исключить из программы работы философов Платона и Декарта. Отцы-основатели философии, по мнению студентов, являлись представителями индо-европейской расы и имели белый цвет кожи: "Они слишком бледны и слишком маскулинны".

В этом же году студенты Бристольского университета начали кампанию за переименование одного из корпусов. Здание носит имя английского бизнесмена Генри Уилса, семья которого разбогатела за счет работорговли.

В 2015 году студенты Оксфордского университета просили убрать из университетского городка статую магната и империалиста Сесила Родса, инициатора английской колониальной экспансии в Южной Африке XIX века. Однако руководство университета в итоге приняло решение статую не сносить.