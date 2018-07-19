Трамп позвал Путина в Вашингтон

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Как сообщил пресс-секретарь Белого дома, президент Дональд Трамп намерен пригласить президента Владимира Путина прибыть в США с визитом осенью этого года.

"В Хельсинки [президент США] согласовал постоянный рабочий диалог между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и обсуждение этого вопроса уже началось", - написала в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп отклонил предложение Владимира Путина о возможности допроса ряда граждан на взаимной основе, но рассчитывает на то, что 12 россиян прибудут в США на допрос. Об этом заявила Сандерс.

Российская сторона хотела бы допросить главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заочно осужденного в России, а также бывшего посла США в России Майкла Макфола. США, в свою очередь, заинтересованы в 12 россиянах, которых назвали разведчиками и предъявили им заочные обвинения по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон побывал в Москве за несколько недель до встречи в верхах в Хельсинки.

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