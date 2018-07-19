Адвокат: Сенцов пережил "сердечный кризис", но отказался от госпитализации

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Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России срок по обвинению в подготовке терактов и объявивший в колонии голодовку, "пережил сердечный кризис", но отказался от предложенной ему госпитализации, заявил его адвокат Дмитрий Динзе.

В разговоре с "Новой газетой" адвокат, побывавший в четверг у Сенцова, отметил, что у того из-за голодовки "начала отказывать сердечная мышца". По словам Динзе, врачи предлагали его подзащитному госпитализацию с принудительным кормлением, но Сенцов отказался.

"Олег смог договориться, чтобы его оставили в колонии, - цитирует издание слова адвоката. - Но согласился принимать питательную смесь - две-три ложки в день, минимально, только чтобы не затухало сердце".

Динзе добавил, что режиссер плохо выглядит - с момента последнего визита адвоката в начале июня он "очень сдал и постарел". "Держится только на силе воли. Но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с голодовки не будет", - добавил адвокат.

Он также отметил, что Сенцов даже в таких обстоятельствах продолжает работать и передал ему правку режиссуры для своей пьесы "Номера", премьера которой должна пройти на Украине осенью.

Ранее стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына. Во вторник обращение было передано в Кремль, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что оно обязательно будет рассмотрено.

Задержание, суд, голодовка

Олег Сенцов был задержан в Крыму после того, как полуостров аннексировала Россиия. В августе 2015 года российский военный суд признал его виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

С 14 мая этого года Олег Сенцов объявил голодовку. Режиссер требует освободить 64 украинцев, которые отбывают наказание в России и, по его мнению, являются политзаключенными. При этом режиссер не просит снисхождения для себя лично.

Перспективы обмена

Президенты России и Украины уже дважды обсуждали судьбу Сенцова и других удерживаемых лиц по телефону, однако пока конкретных данных о возможном обмене почти нет. Известно, что помимо Сенцова в обменном списке есть еще несколько десятков человек.

В МИД Украины ранее заявляли, что рассматривают все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы Олега Сенцова, включая возможность его обмена на арестованного по подозрению в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

"Российская сторона о возможности такого обмена пока не думала", - сказал Владимир Путин в прошлом месяце, добавив, что дела Вышинского и Сенцова - "это совершенно разные, несопоставимые вещи". По его словам, первый арестован за свою профессиональную деятельность, а второй - за подготовку терактов.

Еще до ареста Вышинского Киев связывал перспективы возвращения Сенцова на Украину с россиянами, попавшими в плен после начала вооруженного конфликта в Донбассе.