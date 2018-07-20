Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На озере Тейбл-Рок работают водолазы

Не менее 11 человек погибли на озере в американском штате Миссури. Они находились на борту туристического автобуса-амфибии, затонувшего из-за ветрового волнения, вызванного мощным грозовым фронтом, прокатившимся по Среднему Западу Соединенных Штатов.

На борту автобуса-амфибии на озере Тейбл-Рок было около 30 человек, в том числе дети.

Семь человек госпитализированы, как сообщил представитель полиции, один из них получил тяжелые травмы.

На озере работают водолазы, разыскивая пятерых человек, пропавших без вести. Спасательные работы продолжались и после наступления темноты.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В больнице уже находятся не менее семи человек

Озеро Тейбл-Рок, находящееся неподалеку от города Брансон, популярно среди туристов.

Автобус-амфибия затонул после семи вечера по местному времени.

Шериф местного округа Даг Рейдер рассказал, что на его борту находился один из его полицейских, работавший там в свое свободное время.

После сообщения о затонувшем автобусе-амфибии, на место происшествия прибыли машины скорой помощи, пожарные и полиция.

По словам шерифа Рейдера, автобус-амфибия затонул из-за плохой погоды - из-за сильного ветра, достигавшего более 100 км в час, на поверхности озера поднялись волны высотой более метра.

Автобусы-амфибии популярны среди туристов, но уже несколько раз тонули в разных странах мира. Они не предназначены для плавания в штормовую погоду.