В главном институте "Роскосмоса" проходят обыски

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В Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - головной научной организации "Роскосмоса" - в пятницу утром начались обыски, сообщили в пресс-службе госкорпорации. По сведениям "Коммерсанта", они проводятся в рамках дела о госизмене и возможной передаче сведений о гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

"Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам", - заявили в пресс-службе "Роскосмоса".

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, обыски также проводятся в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Как сообщает издание, ФСБ проверяет около десятка людей из космической отрасли на предмет из возможного сотрудничества с западными спецслужбами в рамках недавно возбужденного уголовного дела.

Предполагается, что сведения о российских гиперзвуковых проектах были намеренно переданы иностранным спецслужбам. Следствие считает, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", пишет "Коммерсант". Сам Пайсон в разговоре с Интерфаксом от комментариев отказался.

Собеседник издания предположил, что "разбор полетов" в связи с этой ситуацией будет беспрецедентным: "Полетят многие головы и одними увольнениями дело точно не завершится".

Официальной информации от следственных органов об обысках пока нет.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения занимается в основном проектированием ракетно-космической техники. Как пишет "Коммерсант", ЦНИИмаш достаточно тесно сотрудничает с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение", работающей над гиперзвуковыми проектами.

О гиперзвуковом оружии в марте говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он рассказал о гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал", способной развивать скорость 10 махов (около 12 тысяч км/ч), преодолеть расстояние до 2 тысяч километров, нести ядерные и обычные боеприпасы.