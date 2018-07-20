Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Безопасность и экономическое процветание - предмет гордости сингапурцев

В Сингапуре хакерами похищены персональные данные полутора миллионов человек, что составляет почти четверть населения страны, сообщают местные власти.

Хакерами была взломана база данных нескольких больниц и украдена информация о пациентах, обращавшихся к врачам в период с марта 2015 года по июль нынешнего. В их числе - и премьер-министр страны.

Данные включают имена, адреса пациентов и в ряде случаев названия прописанных им лекарств. Информация о состоянии здоровья пациентов в руки хакеров не попала.

"Изменений в базу не внесено, то есть данные не были переделаны или удалены. Диагнозы, результаты анализов и медицинские заключения похитить не удалось. Сообщений о подобных взломах в других системах общественного здравоохранения нет", - говорится в заявлении властей.

По предварительным данным, компьютерная система одного из двух крупнейших государственных медицинских департаментов SingHealth была заражена вредоносной программой, что и позволило хакерам завладеть базой данных.

Сотрудникам SingHealth временно запрещено пользоваться рабочими компьютерами. Все 28 тысяч компьютеров подлежат тщательной проверке. Всем остальным медицинским учреждениям предложено сделать то же самое.

Правительство Сингапура назвало произошедшее прицельной и хорошо спланированной атакой.

Лакомый кусок для хакеров

Власти страны ранее неоднократно предупреждали о возможности кибератак. По их мнению, Сингапур с его развитой экономикой, мощной банковской сферой и хорошей социальной системой - притягательный объект для международных киберпреступников.

В последние годы в стране были повышены меры кибербезопасности, что помогло предотвратить ряд атак. В частности, компьютеры ключевых министерств были отключены от интернета и функционируют исключительно на основе внутреннего интранета.

В прошлом году была предпринята попытка взломать систему министерства обороны Сингапура, но хакерам удалось получить доступ только к незначительной части информации о призывниках.