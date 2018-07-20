В США предъявили обвинения четырем подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В США предъявили обвинения четверым предполагаемым участникам убийства рэпера Джасея Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion.

В офисе шерифа округа Броуард, штат Флорида, сообщили имена подозреваемых. Это Дедрик Уильямс, Майкл Боутрайт, Трейвон Ньюсом и Роберт Аллен. Всем им от 20 до 22 лет. 20-летний Джасей Онфрой был застрелен 18 июня в своем автомобиле в Майами.

Уильямс и Боутрайт уже арестованы, Ньюсом и Аллен пока остаются на свободе. Им предъявлены обвинения в убийстве первой степени с использованием огнестрельного оружия и в вооруженном ограблении.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Джасей Онфрой при жизни обвинялся в домашнем насилии и сам несколько раз отбывал тюремные сроки. В его творчестве преобладали темы депрессии, одиночества и самоубийства.

После убийства XXXTentacion его песни резко взлетели в британских и американских хит-парадах, а в обществе развернулась дискуссия о том, можно ли разделить личность склонного к насилию рэпера и его творчество.

Мемориальную службу по Онфрою посетили тысячи поклонников.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поклонники у мемориала XXXTentacion

Дедрика Уильямса арестовали уже через два дня после того, как Онфрой умер в больнице. Боутрайту предъявили обвинение в убийстве 10 июля. К тому моменту он уже пять дней был под арестом по обвинению в обороте наркотиков.

Онфрой выбирал себе мотоцикл в салоне на юге Флориды, когда по его машине открыли огонь. По данным полиции, двое нападавших были в масках и хотели совершить ограбление. По крайней мере один из них стрелял в рэпера, затем они скрылись с места происшествия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Соболезнования в связи с гибелью Онфроя выразили многие известные рэперы, включая Канье Уэста, Джей Зи и Мика Милла. Подруга Онфроя Клеопатра Бернард через несколько дней после его смерти сообщила, что беременна от него.

"Он оставил нам последний подарок", - написала Бернард в "Инстаграме" под фотографией ультразвукового снимка.

Вскоре после убийства XXXTentacion вышел его последний клип на песню Sad. В нем, по сюжету, рэпер посещает собственные похороны. На сегодняшний день видео собрало более 69 млн просмотров.