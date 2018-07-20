В Германии мужчина ранил ножом 14 пассажиров автобуса

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По меньшей мере 14 пассажиров автобуса пострадали, некоторые серьезно, в результате нападения человека с ножом в немецком городе Любек.

Ранее полиция земли Шлезвиг-Гольштейн, где находится город, сообщила в "Твиттере" о произошедшем в городе серьезном инциденте.

"Мы изучаем ситуацию и предоставим информацию позднее", - сообщила полиция.

Представитель полиции сообщил новостному агентству DPA, что погибших точно нет. По информации местной телекомпании NDR, которая ссылается на полученную из полиции информацию, некий мужчина зашел в переполненный автобус и начал нападать на людей с ножом.

Автобус направлялся в Травемюнде, где находится популярный пляж. Очевидец инцидента рассказал, что мужчина был вооружен кухонным ножом, и люди начали с криками выпрыгивать из автобуса, когда началась поножовщина. Сообщается, что нападавший был арестован.

По информации издания Luebecker Nachrichten, нападавший - иранец старше 30 лет. Мотивы его поступка пока неизвестны.