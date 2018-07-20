В Техасе пожарные дважды тушили самовоспламенившиеся чипсы

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Самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов стало причиной пожара на фабрике в американском городе Остин, сообщила местная пожарная служба.

Отмечается, что горели фасад здания и несколько ящиков с бракованной продукцией. Несколько больших коробок с отходами производства загорелись несколько дней спустя, и пожарным пришлось возвращаться.

"Кукурузные чипсы играют важную роль для местного бизнеса. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, соус сальса, начо и другие всевозможные вкусности, столь необходимые техасцам для полноценной жизни и комфорта. Так что представьте наше волнение, когда нас вызвали на пожар из-за возгорания на фабрике по производству кукурузных чипсов. И не один раз, а дважды!", - написало в "Фейсбуке" пожарное управление города Остин.

На фабрике экспериментировали с новыми способами избавления от отходов, возникающих при производстве чипсов, но что-то пошло не так, отметили пожарные.

В итоге пожарные утопили все остававшиеся коробки с отходами, чтобы избежать риск нового возгорания.

Пожарные отметили, что ущерб был незначительным, потому что горел лишь фасад и отходы.