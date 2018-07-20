Скончался прототип главного героя фильма "Доброе утро, Вьетнам". Кем на самом деле был легендарный диджей?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кронауэр стал радиоведущим еще в университете

В США в возрасте 79 лет скончался радиоведущий Эдриан Кронауэр, который стал прототипом героя Робина Уильямса в фильме "Доброе утро, Вьетнам".

Кронауэр вел радиопрограммы в Сайгоне в 1965 и 1966 году и стал известен благодаря своему утреннему энергичному приветствию и любви к бодрым рок-н-ролльным мелодиям, посредством которых он поддерживал боевой дух американских военных во Вьетнаме.

Впрочем, в голливудском фильме 1987 года была показана достаточно вольная интерпретация действительных событий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Робина Уильямса номинировали на "Оскара" за роль радиодиджея, но в итоге статуэтка досталась Майклу Дугласу

Эдриан Кронауэр родился в Питтсбурге в 1938 году в семье сталевара и учительницы. В 12 лет он начал сниматься в детской программе, выходившей на метном телевидении. В университете он помог организовать студенческую радиостанцию, и на протяжении всей учебы работал на радио Питтсбурга, а затем Вашингтона.

Кронауэра взяли на военную службу в американские военно-воздушные силы и после прохождения обучения в Техасе распределили на греческий остров Крит, где он провел полтора года. Именно там он и придумал свое известное радиоприветствие.

Это звучало как "Доброе утро, Ираклион!" Постепенно оно становилось все более энергичным и раскатистым.

Во Вьетнам он поехал добровольно, потому что ему нравилось путешествовать. Там его назначили на должность руководителя местного отдела новостей радио вооруженных сил США. Он выходил в эфир в 6 утра и начинал программу с протяжного "ДОООООООБРОЕ утро, Вьетнам!"

Вот как это звучало:

Это приветствие затем использовали и другие ведущие утреннего шоу, работавшие после отъезда Кронауэра.

Ведущий отказался от традиционной бравурной музыки, присущей армейским радиостанциям, и ставил в своих эфирах современные мелодии: от Righteous Brothers и Том Джонса до Beatles.

В интервью он впоследствии рассказывал, что хотел дать американским солдатам возможность хотя бы ненадолго почувствовать себя как дома и забыть об окружающих реалиях. Но в отличие от своего образа в фильме "Доброе утро, Вьетнам" Кронауэр не был звездой или разрушителем устоев, которым его выставил Робин Уильямс.

В большинстве радиоэфиров, показанных в картине, Уильямс энергично импровизировал, придумывая текст на ходу. В одном из интервью актер признал, что Кронауэр не подходит под роль эдакого "радиодесперадо" или бунтаря, которым он его изобразил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В отличие от героя фильма настоящий Кронауэр утверждал, что в Сайгоне никакой возлюбленной у него не было

"В реальной жизни он не делал ничего из ряда вон выходящего. Он видел бомбежку Сайгона. Он хотел об этом сообщить, но ему не позволили. Он не хотел идти против системы, потому что за такое можно было попасть под трибунал", - сказал Уильямс в интервью журналу Rolling Stone.

Кронауэр с этим соглашался: "Они очень многое по-голливудски преувеличили или просто выдумали".

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Как и персонаж Уильямса, Кронауэр преподавал английский язык для местных жителей, но не учил их американским ругательствам или нью-йоркскому сленгу. Он не сидел в джипе, который подорвался на мине, и он не терялся в джунглях, пытаясь сбежать от вьетконговцев, как это было показано в фильме.

Отслужив год, он вернулся в США, где познакомился со своей будущей супругой Джин Степпи. Они переехали в Нью-Йорк, Кронауэр получил там университетский диплом по связям с общественностью. Он также занимался озвучиванием телепрограмм и радиорекламы.

Вместе с товарищем по службе Беном Мозесом он хотел создать телесериал о буднях во Вьетнаме. Потом они решили, что это будет телефильм, и переписали сценарий, который попал в руки к агенту Робина Уильямса. Актер решил, что роль ему идеально подходит, и взялся за проект.

В итоге сценарий существенно переписали для кинофильма. Благодаря картине Уильямс стал одним из популярнейших актеров Голливуда, а за роль был номинирован на премию "Оскар".