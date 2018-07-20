Правообладатель иллюстрации Alla Shteynman/Facebook

Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак. Об этом в "Фейсбуке" сообщила глава издательства "Фантом Пресс" Алла Штейнман.

"Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. RIP. Подробности про дату похорон будут позже", - пишет Штейнман.

Причина смерти не уточняется. Спивак было 55 лет.

Она известна в первую очередь переводом книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, которые были переизданы в ее переводе издательством "Махаон" в 2014 году.

Первые четыре книги о Гарри Поттере в ее переводе были опубликованы на сайте НИИ "Гарри Поттер". В 2002 году туда поступило письмо от правообладателей текста, и переводы еще двух книг "поттерианы" публиковались в интернете под псевдонимом "Эм. Тасамая".

Спивак написала романы "Год черной луны" и (на английском языке) "A World Elsewhere". Она перевела более 20 книг, в том числе романы крупнейших англоязычных прозаиков Сьюзен Зонтаг и Маргарет Этвуд. Кроме того, Спивак сделала собственный перевод романа Дугласа Адамса "Автостопом по галактике", который издан не был.

Среди поклонников "поттерианы" и критиков было немало споров о переводах Спивак.

На сайте Change.org в 2016 году появлялась петиция против того, чтобы она переводила последнюю пьесу о волшебнике "Гарри Поттер и окаянное дитя". По мнению авторов петиции, книги в ее переводе "потеряли свой шарм и атмосферу". Петиция собрала более 70 тысяч подписей.

При этом за свой перевод "Гарри Поттера" в 2001 году Спивак вошла в лонг-лист премии "Малый Букер".