Пострадавший от "Новичка" Чарли Роули вышел из больницы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Брат Чарли Роули полностью изменился, говорит его брат Мэтью

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в конце июня, вышел из больницы.

Его подруга Дон Стерджесс, получившая, как полагают, значительно более серьезную дозу отравляющего вещества, скончалась около двух недель назад. Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4 марта Сергея и Юлии Скрипалей с помощью "Новичка".

В четверг появилась информация, что британской полиции удалось установить подозреваемых в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Как сообщило агентство Пресс ассошиэйшн со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, в Скотленд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери участвовали несколько россиян.

"Следователи предполагают, что им удалось установить подозреваемых в нападении с применением "Новичка", благодаря камерам наблюдения и сверить полученные данные с информацией о том, кто въехал в страну примерно в это время", - цитирует PA слова своего источника в полиции.

Согласно этим данным, следователи уверены, что подозреваемые - россияне.

Ранее стало известно, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое человек неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов. Об этом рассказал Би-би-си брат Чарли Роули, пообщавшийся с ним, когда тот еще находился в больнице.

По словам Мэтью Роули, поговорив с братом по телефону, он едва узнал в нем того человека, которого знал раньше, настолько сильно отравление переменило его. Ранее врачи предупреждали, что жертвы отравления "Новичком" в Эймсбери, если и выживут, скорее всего, уже не смогут восстановить здоровье полностью.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином. Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей.

Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее Роули, скончалась 8 июля. Предполагается, что количество нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглась Стерджес, по меньшей мере в 10 раз превышало то, что использовалось при отравлении Скрипалей.

Следователи считают, что вещество находилось в пузырьке из-под духов, обнаруженном парой в центре Солсбери, и Стерджес распылила вещество прямо себе на кожу, рассказал источник.

10 июля стало известно, что Роули пришел в сознание, на следующий день врачи объявили, что он более не находится в критическом состоянии.

Отравление Скрипалей

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

По ходу расследования источники британских СМИ в полиции и спецслужбах называли разные версии того, как могло произойти отравление.

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16 марта газета Telegraph написала, что нервно-паралитический токсин могли подложить в багаж Юлии Скрипаль еще в Москве. Неделю спустя в Скотланд-Ярде заявили, что местом первого контакта Скрипаля и его дочери с "Новичком" была входная дверь их дома.

4 мая глава Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю в интервью New York Times сказал, что при нападении было применено от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества.

Вещество оказалось чрезвычайно стойким, и на него не действуют погодные факторы, сказал глава организации. Именно поэтому, несмотря на прошедшее с момента отравления время, экспертам удалось обнаружить его образцы.

Российские дипломаты пытаются добиться встречи со Скрипалями. 16 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сергей Скрипаль остается гражданином России. России непонятны причины, по которым Лондон отказывает в консульском доступе к пострадавшему и его дочери Юлии, заявила она.

Юлия Скрипаль - также гражданка России, и Москва настаивает на доступе к ней консула. Однако в апреле Скрипаль выпустила заявление, где говорилось, что она пока не хочет видеть сотрудников российского посольства.