Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption По сведениям РИА Новости, Дмитрий Пайсон рассматривается как лицо, которое "могло знать о ситуации"

Директор аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон подал в отставку, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Днем ранее в его офисе провели обыски, которые, по сведениям "Коммерсанта", были связаны с делом о передаче сведений о гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

Накануне сотрудники ФСБ также провели обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения - головной научной организации "Роскосмоса".

Официально о причине оперативных мероприятий не сообщалось. По данным газеты "Коммерсант", ФСБ проверяет около десятка людей из космической отрасли на предмет их возможного сотрудничества с западными спецслужбами в рамках уголовного дела, возбужденного недавно по статье "Государственная измена".

Следствие считает, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", писал "Коммерсант".

При этом, как подчеркивают РИА Новости, основными подозреваемыми проходят именно сотрудники ЦНИИМаша.

"Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами. В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", - цитировало агентство свой источник в пятницу.

Интерфакс со ссылкой на источник в субботу сообщил, что после обысков несколько человек, вероятно, задержали.

"Отдельные сотрудники института покинули здание в сопровождении "людей в штатском" и уехали в неизвестном направлении. Не исключено, что их могли допросить и задержать", - сказал источник.

Узкий круг лиц

Предполагается, что сведения под грифом "Совершенно секретно" о российских гиперзвуковых проектах были намеренно переданы иностранным спецслужбам.

"Речь об узком круге лиц, обладающих высокой категорией секретности и присутствовавших на профильных совещаниях по военной составляющий космической программы", - объяснял источник агентства Интерфакс.

Сам Пайсон в разговоре с Интерфаксом от комментариев отказался. Агентство со ссылкой на источник сообщило, что "Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях".

"Полетят головы"

Собеседник "Коммерсанта" в пятницу предположил, что "разбор полетов" в связи с утечкой будет беспрецедентным: "Полетят многие головы и одними увольнениями дело точно не завершится".

В тоже время источник Интерфакса сказал, что научные сотрудники могли передавать информацию по запросу от вышестоящего начальства из ОРКК, не задумываясь о целях ее дальнейшего использования.

"Предстоит выяснить, осознавали ли эти сотрудники научного института всю меру ответственности за передачу информации третьим лицам, даже при условии более высокого начальствующего положения этих лиц. Понимали ли они, каким образом этой информацией могут распорядиться?" - сказал источник.

По данным "Коммерсанта", хотя сам ЦНИИМаш не занимался гиперзвуковыми проектами, некоторые сотрудники, имевшие соответствующую форму допуска, обладали информацией о многих тонкостях и нюансах гиперзвуковых разработок оборонного характера.

О гиперзвуковом оружии в марте говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он рассказал о гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал", способной развивать скорость 10 махов (около 12 тысяч км/ч), преодолеть расстояние до 2 тысяч километров, нести ядерные и обычные боеприпасы.