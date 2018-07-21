Режиссера "Стражей Галактики 3" уволили из-за твитов десятилетней давности

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Джеймс Ганн - режиссер и сценарист двух фильмов про Стражей Галактики - уволен с поста режиссера третьей части из-за оскорбительных твитов, написанных в 2008-2011 годах. В субботу за режиссера вступился звезда второй части "Стражей" Дэйв Батиста.

Американский режиссер принес извинения после того как твиты, в которых он шутил над педофилией, изнасилованиями и больными ВИЧ, стали активно распространяться в социальных сетях.

Тем не менее глава Walt Disney Studios Алан Хорн объявил, что Ганн будет уволен.

"Оскорбительные высказывания, обнаруженные в "Твиттере" Джеймса, непростительны и противоречат ценностям компании, и мы прервали деловые отношения с ним", - говорится в его заявлении.

В своих твитах Ганн писал, например: "Смех - лучшее лекарство. Вот почему я смеюсь над людьми с ВИЧ".

После объявления об увольнении представитель Ганна передал заявление режиссера изданию Entertainment Weekly.

"Мои слова почти десятилетней давности относятся к моим неудачным и совершенно безуспешным попыткам провокации, - заявил режиссер. - Я сожалел о них много лет - не только потому, что они глупые, совершенно не смешные и абсолютно бестактные, и уж конечно не провокационные, как я надеялся, - но и потому что они не отражают то, каким человеком я являюсь сейчас".

"Неважно, сколько времени прошло, я понимаю и принимаю деловые решения, принимаемые сегодня. Даже спустя так много лет я беру на себя полную ответственность за то, как тогда вел себя", - добавил он.

Ганн также прокомментировал скандал в своем "Твиттере": "Многие люди, следящие за моей карьерой, знают, что, когда я начинал, я считал себя провокатором, создающим фильмы и рассказывающим возмутительные шутки на запретные темы".

"Я раньше много оскорбительно шутил. Больше я так не делаю", - заключил он.

В субботу в защиту Ганна выступил актер Дэйв Батиста, исполнявший роль Дракса Разрушителя в фильме "Стражи Галактики: Том 2".

"Джеймс Ганн - один из самых любящих, заботливых и добродушных людей, которых я встречал. [...] Он совершал ошибки. Мы все их совершали. Я не согласен с тем, что с ним происходит", - написал актер в "Твиттере".

Кино и политика

Джеймс Ганн активно критиковал американского президента, и в СМИ высказываются предположения, что именно сторонники Дональда Трампа нашли твиты и начали их распространять.

Одним из первых внимание к старым постам Ганна привлек правый американский писатель и блогер Майк Сернович, который в итоге развернул настоящую кампанию против режиссера.

Из-за оскорбительных шуток Ганна Сернович прямо обвинил его в педофилии. Внимание к твитам режиссера также привлек консервативный сайт Daily Caller, после чего тему подхватили другие подобные СМИ.