Шоколаду Toblerone для Британии вернут старый дизайн. Новый покупателям не понравился

Image caption В 2016 году изменился дизайн плиток Toblerone, продаваемых в Британии

Производитель швейцарского шоколада Toblerone решил вернуть прежний дизайн шоколадных плиток для продаж в Великобритании.

В 2016 году компания-производитель легендарного шоколада Mondelez International объявила, что в Британии Toblerone будет продаваться в несколько измененном виде - с более широким промежутком между треугольниками.

В Mondelez тогда объяснили изменение дизайна необходимостью сократить вес продукта, чтобы сдержать рост издержек на производство. Но британские поклонники лакомства были возмущены нововведением.

Компания сообщила, что новый дизайн не стал "идеальным долгосрочным ответом" пожеланиям потребителей.

Теперь плитки шоколада потяжелеют со 150 до 200 граммов, а также вернется их прежний дизайн.

Принимая решение об уменьшении веса шоколада в 2016 году, Mondelez жаловалась на выросшую стоимость ингредиентов. В компании тогда пояснили, что оказались перед выбором - либо менять форму шоколада, либо увеличивать цены.

Но любители Toblerone посчитали, что их обманули. Свое негодование они выплеснули в соцсети.

"После тяжелого рабочего дня я решила порадовать себя. Я была в предвкушении, пока не развернула упаковку и не поняла, что половины долек не хватает!" - написала одна из возмущенных поклонниц знаменитого шоколада на странице Toblerone в "Фейсбуке".

"Сегодня ел шоколад и потерял ботинок. Нашел его в одной из "впадин" шоколада", - написал другой потребитель.

Многие говорили, что шоколадки стали похожи на велосипедную раму.

Компания Mondelez на вопрос о том, повлияло ли на решение о возвращении прежнего дизайна падение продаж, ответила, что в 2017 году, когда плитки потеряли в весе, продажи выросли, и год для Toblerone был великолепным.

Производство плиток весом по 150 граммов было прекращено, отметили в компании. Пока неясно, сколько будет стоить новая плитка.

Также накануне Mondelez сообщила, что в следующем году начнется выпуск шоколада Dairy Milk, производимого под брендом Cadbury, в котором будет на 30% меньше сахара. Это связано с инициативой британских властей по снижению содержания сахара в продуктах.