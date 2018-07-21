В Эфиопии арестовали мужчину, которому не удалось воскресить мертвого

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Семья погибшего согласилась эксгумировать труп, услышав историю воскрешения Лазаря

В Эфиопии арестовали мужчину, называющего себя пророком, после того как ему не удалось воскресить мертвого человека.

Гетайаукал Айеле посетил семью, которая оплакивала родственника Белая Бифту, погибшего в аварии несколько дней назад. Гетайаукал, что в переводе означает "Бог знает", пообещал вернуть к жизни умершего, сославшись на историю воскрешения Лазаря Иисусом.

Так называемый пророк распорядился вырыть могилу, вскрыть гроб, после чего он лег сверху на труп и несколько раз громко прокричал "Белай, проснись!"

Процессу пытался помешать работник церкви, на территории которой находилось кладбище, но присутствовавшие его прогнали.

Попытка воскрешения, видеозапись которой разошлась в соцсетях, оказалась безуспешной. Гетайаукал вылез из могилы, констатировал, что сделать ничего нельзя, и попытался улизнуть. Однако молчавшие до того момента родственники, среди которых были и те, кто упал в обморок у могилы, пришли в ярость и не позволили ему уйти. Семья умершего набросилась на Гетайаукала и начала его избивать.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Видео с неудавшейся попыткой воскрешения разошлось в соцсетях

От людского гнева его спасла полиция, вскоре приехавшая на место инцидента. Но неприятности несостоявшегося пророка на этом не закончились.

В Эфиопии надругательство над мертвыми является преступлением. Гетайаукал, медик по профессии, был задержан и доставлен в полицейский участок, сообщил Би-би-си представитель местной полиции.

В России получил известность "целитель" Григорий Грабовой, который уверял, что является новым Иисусом Христом, умеет воскрешать людей и лечить серьезные заболевания.

В СМИ Грабовой получил прозвище "бесланский воскреситель" - он обещал вернуть к жизни детей, погибших при нападении в Беслане в сентябре 2004 года. СМИ сообщают, что за это он брал деньги.

Дело против Грабового и сотрудников его фонда было заведено в 2006 году по статье "мошенничество".

Защита Грабового поясняла, что "целитель" не обещал воскрешения как конкретного действия - речь якобы шла о "библейском смысле" этого процесса. На суде адвокаты и сам Грабовой пытались доказать, что потерпевшие просто не так его поняли.

В 2008 году Грабовой был признан виновным в мошенничестве по 11 эпизодам. Суд признал, что он берет деньги за "воскрешение умерших" и излечение болезней. Грабового приговорили к 11 годам лишения свободы. Позже срок наказания ему был сокращен, а в 2010 году Грабовой вышел на свободу.