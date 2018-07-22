Израиль помог эвакуировать из Сирии активистов "Белых касок". Теперь они в Иордании
Израиль эвакуировал из Сирии членов организации "Белые каски" вместе с семьями по просьбе европейских стран, США и Канады.
Активистов вывезли из зоны боевых действий на юго-западе Сирии, где ведут наступление сирийские правительственные силы.
Как сообщают израильские СМИ, минувшей ночью члены организации и их семьи были эвакуированы в Иорданию через оккупированные Израилем Голанские высоты.
Как израильские СМИ, так и ряд агентств сообщают, что эвакуировали 800 человек, однако, согласно данным самой организации, в ночь на воскресенье из Сирии было эвакуировано 422 человека, из них 100 членов "Белых касок" и 322 родственника.
Как передает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн со ссылкой на "Белых касок", эвакуированных должно было быть больше, но операцию ограничили из-за продвижения сил "Исламского государства" в некоторые районы на юго-востоке Сирии. Корреспондент подчеркивает, что это была одноразовая операция, так что число эвакуированных "Белых касок" уже не вырастет.
"Белые каски" называют себя добровольческой организацией, действующей в интересах местных жителей исключительно в Сирии на подконтрольных повстанцам территориях.
Сторонники президента Башара Асада и союзника Сирии России утверждают, что "Белые каски" поддерживают повстанцев и имеют связи с экстремистскими группировками.
Эвакуированные члены организации работали в той части страны, которую контролирует сирийская оппозиция на юго-западе Сирии, и оказались в окружении из-за наступления правительственных сил.
Израильские военные сообщили со своей стороны, что они "завершили гуманитарную операцию по спасению членов сирийской организации гражданской обороны и их семей", добавив, что их жизни теперь ничто не угрожает.
Несмотря на то, что Израиль напрямую не участвует в сирийском конфликте, эти две страны находятся в состоянии войны на протяжении нескольких десятилетий.
Несмотря на проведенную только что операцию, израильские военные подчеркивают, что Израиль сохраняет политику невмешательства в том, что касается конфликта в Сирии.
Представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон позднее подтвердил, что все эвакуированные люди принадлежат к организации "Белые каски", однако ни он, ни кто-либо еще из израильского генштаба не назвали, в какую страну их перевезли.
Вместе с тем власти Иордании подтвердили, что они "разрешили ООН организовать перевозку 800 сирийских граждан через Иорданию для дальнейшего их расселения в европейских странах".
По заявлению иорданских властей, "Британия, Германия и Канада взяли на себя юридические обязательства организовать их переселение в оговоренный период времени из-за угрозы их жизни", а пока "Белые каски" и члены их семей будут находиться в Иордании в "ограниченной зоне".
Кто такие "Белые каски"
- Эта организация возникла в начале 2013 как коллектив добровольцев
- Официальное название - "Сирийская гражданская оборона"
- Из 3 000 добровольцев 200 человек были убиты
- Выдвигались на Нобелевскую премию мира
- Их задача: спасать людей в зоне военных действий и восстанавливать здания
- Заявляют о своем нейтралитете и отсутствии политических пристрастий, однако правительство Сирии и его российские союзники обвиняют их в связях с джихадистами
В июне сирийские власти начали мощное наступление с целью вернуть под свой контроль удерживаемые повстанцами провинции Дераа и Кунейтра.
Согласно нескольким соглашениям, повстанческие силы были переведены в удерживаемые повстанцами районы на севере страны, тогда как сирийские правительственные войска заняли отвоеванные территории.
Согласно последней договоренности, достигнутой в минувший четверг, боевики и гражданские были эвакуированы из провинции Кунейтра, граничащей с Голанскими высотами.