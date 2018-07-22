Израиль помог эвакуировать из Сирии активистов "Белых касок". Теперь они в Иордании

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Белые каски" заявляют о своей нейтральности и мирных усилиях по спасению людей (август 2017 г.)

Израиль эвакуировал из Сирии членов организации "Белые каски" вместе с семьями по просьбе европейских стран, США и Канады.

Активистов вывезли из зоны боевых действий на юго-западе Сирии, где ведут наступление сирийские правительственные силы.

Как сообщают израильские СМИ, минувшей ночью члены организации и их семьи были эвакуированы в Иорданию через оккупированные Израилем Голанские высоты.

Как израильские СМИ, так и ряд агентств сообщают, что эвакуировали 800 человек, однако, согласно данным самой организации, в ночь на воскресенье из Сирии было эвакуировано 422 человека, из них 100 членов "Белых касок" и 322 родственника.

Как передает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн со ссылкой на "Белых касок", эвакуированных должно было быть больше, но операцию ограничили из-за продвижения сил "Исламского государства" в некоторые районы на юго-востоке Сирии. Корреспондент подчеркивает, что это была одноразовая операция, так что число эвакуированных "Белых касок" уже не вырастет.

"Белые каски" называют себя добровольческой организацией, действующей в интересах местных жителей исключительно в Сирии на подконтрольных повстанцам территориях.

Сторонники президента Башара Асада и союзника Сирии России утверждают, что "Белые каски" поддерживают повстанцев и имеют связи с экстремистскими группировками.

Эвакуированные члены организации работали в той части страны, которую контролирует сирийская оппозиция на юго-западе Сирии, и оказались в окружении из-за наступления правительственных сил.

Израильские военные сообщили со своей стороны, что они "завершили гуманитарную операцию по спасению членов сирийской организации гражданской обороны и их семей", добавив, что их жизни теперь ничто не угрожает.

Правообладатель иллюстрации Photoshot Image caption "Белые каски" помогали спастись мирным жителям в Алеппо на севере Сирии (июнь 2014 г.)

Несмотря на то, что Израиль напрямую не участвует в сирийском конфликте, эти две страны находятся в состоянии войны на протяжении нескольких десятилетий.

Несмотря на проведенную только что операцию, израильские военные подчеркивают, что Израиль сохраняет политику невмешательства в том, что касается конфликта в Сирии.

Представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон позднее подтвердил, что все эвакуированные люди принадлежат к организации "Белые каски", однако ни он, ни кто-либо еще из израильского генштаба не назвали, в какую страну их перевезли.

Вместе с тем власти Иордании подтвердили, что они "разрешили ООН организовать перевозку 800 сирийских граждан через Иорданию для дальнейшего их расселения в европейских странах".

По заявлению иорданских властей, "Британия, Германия и Канада взяли на себя юридические обязательства организовать их переселение в оговоренный период времени из-за угрозы их жизни", а пока "Белые каски" и члены их семей будут находиться в Иордании в "ограниченной зоне".

Кто такие "Белые каски"

Эта организация возникла в начале 2013 как коллектив добровольцев

Официальное название - "Сирийская гражданская оборона"

Из 3 000 добровольцев 200 человек были убиты

Выдвигались на Нобелевскую премию мира

Их задача: спасать людей в зоне военных действий и восстанавливать здания

Заявляют о своем нейтралитете и отсутствии политических пристрастий, однако правительство Сирии и его российские союзники обвиняют их в связях с джихадистами

В июне сирийские власти начали мощное наступление с целью вернуть под свой контроль удерживаемые повстанцами провинции Дераа и Кунейтра.

Согласно нескольким соглашениям, повстанческие силы были переведены в удерживаемые повстанцами районы на севере страны, тогда как сирийские правительственные войска заняли отвоеванные территории.

Согласно последней договоренности, достигнутой в минувший четверг, боевики и гражданские были эвакуированы из провинции Кунейтра, граничащей с Голанскими высотами.