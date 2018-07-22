Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Картер Пейдж во время визита в Москву в 2016 году

Администрация президента США опубликовала документы, касающиеся слежки ФБР за бывшим советником Дональда Трампа Картером Пейджем. Бюро вело расследование о его связях с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.

ФБР передала документы средствам массовой информации, которые запросили доступ к ним в соответствии с законом о свободе информации. Часть информации в опубликованных документах скрыта. Дональд Трамп в "Твиттере" приветствовал публикацию документов и обвинил ФБР и министерство юстиции во введении судов в заблуждение. Расследование в отношении Пейджа он сравнил с охотой на ведьм.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Congratulations to @JudicialWatch and @TomFitton on being successful in getting the Carter Page FISA documents. As usual they are ridiculously heavily redacted but confirm with little doubt that the Department of “Justice” and FBI misled the courts. Witch Hunt Rigged, a Scam! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2018 г.

В 2017 году Картер Пейдж дал интервью BuzzFeed, в котором рассказал, что его пытались завербовать сотрудники российской разведки.

"ФБР полагает, что Пейдж был объектом прицельной вербовки со стороны российского правительства", - говорится в документах. Слежка за членом предвыборного штаба Трампа началась в 2016 году по запросу минюста США и велась в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

В опубликованных материалах упоминается поездка Пейджа в Россию в июле 2016 года. По данным бывшего агента МИ-6 Кристофера Стила, в ходе этой поездки Пейдж встречался с высокопоставленным представителем российской энергетической отрасли. Ссылка на доклад Стила, работавшего на Демократическую партию, присутствовала в запросе о начале расследования.

Пейдж отрицает такую встречу и утверждает, что никогда не заключал с Кремлем каких-либо политических договоренностей. За все время расследования ему не были предъявлены обвинения.

"Публикация этих документов примечательна сама по себе, учитывая, что прослушка в рамках FISA, как правило, является одной из самых охраняемых тайн правительства. За 40 лет, прошедших с принятия этого закона, регулирующего перехват телефонных звонков и других сообщений на территории США в поисках шпионов и террористов, подобные документы никогда не публиковались, в отличие от материалов о слежке в рамках обычных уголовных дел", - отмечает The New York times.

Сам Пейдж написал в "Твиттере", что опубликованные документы свидетельствуют о "шокирующем нарушении гражданских прав".

Слежка за Пейджем

В октябре 2016 года министерство юстиции США обратилось в суд за разрешением о наблюдении за Картером Пейджем. Основные причины - его отношения с российской разведкой и представителями Кремля.

По данным демократов, у ФБР были основания для слежки за бывшим советником Трампа: с 2004 по 2007 год он жил в Москве и основной сферой его деятельности были сделки с российским "Газпромом".

Демократы утверждают, что Пейдж находился под пристальным наблюдением и американской, и российской разведок.

Кремль отрицает факт вмешательства в американские выборы. Информацию о том, что представители предвыборного штаба Трампа постоянно общались с представителями российской разведки и властей, в Кремле также назвали недостоверной.

Кто такой Картер Пейдж

47-летний Картер Пейдж состоял в предвыборном штабе Дональда Трампа с марта по август 2016 года. Ранее он окончил военно-морскую академию в Аннаполисе и прослужил пять лет во флоте.

Уйдя в отставку, в 2004-2007 годах работал в московском офисе Merrill Lynch, затем основал собственную инвестиционную фирму Global Energy Capital. Его деловым партнером был, в частности, замглавы финансового департамента "Газпрома" Сергей Яценко.

В 2013 году ФБР допросило Пейджа в связи с разговором, имевшим место на энергетическом симпозиуме между ним и российским гражданином, изобличенным как офицер разведки. Пейдж сказал, что считал собеседника бизнесменом.