В США рассекречены документы о слежке за экс-советником Трампа. Его подозревали в связях с Кремлем
Администрация президента США опубликовала документы, касающиеся слежки ФБР за бывшим советником Дональда Трампа Картером Пейджем. Бюро вело расследование о его связях с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
ФБР передала документы средствам массовой информации, которые запросили доступ к ним в соответствии с законом о свободе информации. Часть информации в опубликованных документах скрыта. Дональд Трамп в "Твиттере" приветствовал публикацию документов и обвинил ФБР и министерство юстиции во введении судов в заблуждение. Расследование в отношении Пейджа он сравнил с охотой на ведьм.
В 2017 году Картер Пейдж дал интервью BuzzFeed, в котором рассказал, что его пытались завербовать сотрудники российской разведки.
"ФБР полагает, что Пейдж был объектом прицельной вербовки со стороны российского правительства", - говорится в документах. Слежка за членом предвыборного штаба Трампа началась в 2016 году по запросу минюста США и велась в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).
В опубликованных материалах упоминается поездка Пейджа в Россию в июле 2016 года. По данным бывшего агента МИ-6 Кристофера Стила, в ходе этой поездки Пейдж встречался с высокопоставленным представителем российской энергетической отрасли. Ссылка на доклад Стила, работавшего на Демократическую партию, присутствовала в запросе о начале расследования.
Пейдж отрицает такую встречу и утверждает, что никогда не заключал с Кремлем каких-либо политических договоренностей. За все время расследования ему не были предъявлены обвинения.
"Публикация этих документов примечательна сама по себе, учитывая, что прослушка в рамках FISA, как правило, является одной из самых охраняемых тайн правительства. За 40 лет, прошедших с принятия этого закона, регулирующего перехват телефонных звонков и других сообщений на территории США в поисках шпионов и террористов, подобные документы никогда не публиковались, в отличие от материалов о слежке в рамках обычных уголовных дел", - отмечает The New York times.
Сам Пейдж написал в "Твиттере", что опубликованные документы свидетельствуют о "шокирующем нарушении гражданских прав".
Слежка за Пейджем
В октябре 2016 года министерство юстиции США обратилось в суд за разрешением о наблюдении за Картером Пейджем. Основные причины - его отношения с российской разведкой и представителями Кремля.
По данным демократов, у ФБР были основания для слежки за бывшим советником Трампа: с 2004 по 2007 год он жил в Москве и основной сферой его деятельности были сделки с российским "Газпромом".
Демократы утверждают, что Пейдж находился под пристальным наблюдением и американской, и российской разведок.
Кремль отрицает факт вмешательства в американские выборы. Информацию о том, что представители предвыборного штаба Трампа постоянно общались с представителями российской разведки и властей, в Кремле также назвали недостоверной.
Кто такой Картер Пейдж
47-летний Картер Пейдж состоял в предвыборном штабе Дональда Трампа с марта по август 2016 года. Ранее он окончил военно-морскую академию в Аннаполисе и прослужил пять лет во флоте.
Уйдя в отставку, в 2004-2007 годах работал в московском офисе Merrill Lynch, затем основал собственную инвестиционную фирму Global Energy Capital. Его деловым партнером был, в частности, замглавы финансового департамента "Газпрома" Сергей Яценко.
В 2013 году ФБР допросило Пейджа в связи с разговором, имевшим место на энергетическом симпозиуме между ним и российским гражданином, изобличенным как офицер разведки. Пейдж сказал, что считал собеседника бизнесменом.