СМИ: россиянка Бутина встречалась с руководством ФРС и минфина США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в минюсте, встречалась с зампредом ФРС США и замминистра финансов, выяснило агентство Рейтер.

В апреле 2015 года Бутина посещала Соединенные Штаты вместе с зампредом Центрального банка России Александром Торшиным. Бутина на протяжении нескольких лет работала его помощницей.

Во время поездки в США они встречались с тогдашними вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и заместителем министра финансов Натаном Шитсом.

Об этом агентству рассказали источники, знакомые с документами лоббистской организации Центр национальных интересов, которая занималась организацией встреч. Как отмечает Рейтер, центр часто отстаивает пророссийские позиции.

Фишер в переписке с журналистами агентства подтвердил факт встречи. Он не смог вспомнить деталей, но рассказал, что они обсуждали состояние российской экономики и назначение Торшина зампредом ЦБ. До перехода в Банк России Торшин являлся вице-спикером Совета Федерации.

"Я припоминаю, что Торшин говорил о намерении посетить мероприятие Национальной стрелковой ассоциации США. Это замечание не относилось к теме нашей беседы", - рассказал Фишер. Натан Шитс через своего представителя отказался от комментариев.

Оба чиновника в соответствии со своими должностными обязанностями встречались со многими деятелями банковской отрасли из разных стран.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ее показаниями в сенате, Бутина получала финансовую поддержку для своего проекта в поддержку права на ношение оружия от российского бизнесмена Константина Николаева.

Представитель бизнесмена подтвердил газете, что Николаев контактировал с Бутиной в 2012-2014 годах, когда она выступала в поддержку защиты права на ношение оружие в России. Комментировать информацию о финансовой поддержке он отказался.

Николаев - генеральный директор трансопртного оператора "Н-Транс". Российский Forbes оценивает его состояние в 1,1 млрд долларов.

В апреле 2016 года Центр национальных интересов организовал мероприятие с участием кандидата в президенты Дональда Трампа в отеле Mayflower в Вашингтоне. Там присутствовал тогдашний посол России в США Сергей Кисляк.

За два месяца до этого глава центра, американец российского происхождения Дмитрий Саймс посещал Москву, где встречался с Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками. Об этом свидетельствуют документы организации, указывает агентство.

В чем подозревают Бутину

В первоначальном обвинительном документе, обнародованном в понедельник, 16 июля, Бутиной инкриминировался преступный сговор с целью работы в США иностранным агентом без регистрации в минюсте.

За это нарушение теоретически грозит до 5 лет тюрьмы, хотя на практике приговоры обычно мягче. Бутина заявила в суде о своей невиновности.

Прокуратура утверждает, что лицом, с которым Бутина якобы вступила в преступный сговор, является некий "российский чиновник".

Под этим обозначением скрывается бывший сенатор, зампред Центробанка Александр Торшин.

Позже прокуратура также обвинила россиянку в работе в США незарегистрированным иностранным агентом, а не только в преступном сговоре с этой целью.

Ее потенциальный срок за счет новых обвинений удваивается.

Кто такая Мария Бутина

29-летняя Мария Бутина родилась в Барнауле.

Она выросла в семье предпринимателя и сама владела семью мебельными магазинами, в возрасте 22 лет продала шесть из них и перебралась в Москву, где стояла у истоков общественной организации "Право на оружие", которую несколько лет возглавляла, а потом была членом ее правления.

Как и Торшин, Бутина является пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США. Она стала заводить связи в этой организациии в 2013 году и принимала в Москве ее делегации. Начиная с 2014 года, они с Торшиным участвовали в ряде мероприятий НСА, в том числе в ее съездах.

Как в Москве отреагировали на арест Бутиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Бутину задержали непосредственно перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки "с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки".

19 июля МИД решил выразить Бутиной поддержку флешмобом в соцсетях.

Отец россиянки Валерий Бутин в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что она никаких противоправных поступков не совершала и была занята учебой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призывала комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека побудить США освободить Бутину.