74-летний сотрудник института "Роскосмоса" арестован по делу о госизмене. Что об этом известно?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктор Кудрявцев содержится в следственном изоляторе "Лефортово"

"Роскосмос" подтвердил арест научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева. ЦНИИмаш - головная научная организация корпорации.

В пресс-службе "Роскосмоса" Интерфаксу подтвердили арест Кудрявцева. "Виктор Викторович Кудрявцев действительно является научным сотрудником ЦНИИмаш, он арестован", - заявил агентству официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко. Также Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что пока Кудрявцев - единственный арестованный по делу.

Ранее члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы обнаружили в следственном изоляторе "Лефортово" самого пожилого арестанта, задержанного по делу о госизмене.

Член ОНК Евгений Еникеев сообщал, что в "Лефортово" содержится обвиненный в госизмене 74-летний Виктор Кудрявцев, который мог попасть в СИЗО после обысков в ЦНИИМаш. Зампред московской ОНК, журналистка Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что человек по имени Виктор Кудрявцев действительно находится в СИЗО, он задержан по статье о госизмене.

20 июля в ЦНИИМаш прошли обыски. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, обыски также проводились в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

По данным газеты, ФСБ проверяет около десятка людей из космической отрасли на предмет их возможного сотрудничества с западными спецслужбами в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Государственная измена". Обыски предположительно были связаны с делом о передаче сведений о гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.

Следствие считает, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт". В субботу, 21 июля, стало известно, что Пайсон уволился из ОРКК. Источник Интерфакса в воскресенье сообщил, что Пайсон проходит по делу в качестве свидетеля и, скорее всего, задержан не будет.

Кто такой Виктор Кудрявцев

После посещения Кудрявцева в СИЗО Меркачева написала об этом в "Московском комсомольце".

В статье говорится, что Кудрявцев - сотрудник ЦНИИ машиностроения, кандидат физических наук.

В 2003 году он был награжден премией правительства РФ за создание стартового и технологического оборудования ракетно-космического комплекса "Морской старт".

В 2016 году в числе других ученых подписывал письмо в поддержку сотрудника ЦНИИМмаш, создателя космических аппаратов Владимира Лапыгина, который также был осужден за госизмену. Подробности его дела не раскрывались.