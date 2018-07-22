Трехлетнему мальчику брызнули кислотой в лицо на западе Англии

Правообладатель иллюстрации WEST MERCIA POLICE Image caption Полиция разыскивает трех человек в связи с нападением

Трехлетний мальчик получил химические ожоги после того, как ему брызнули едким веществом в лицо в магазине города Вустер на западе Англии. Ребенок уже вышел из больницы, подозреваемый в нападении задержан, но его мотивы неизвестны.

Нападение произошло в магазине Home Bargains днем в субботу, 21 июля. У ребенка диагностированы химические ожоги руки и лица. Он был со взрослыми в момент нападения.

Полиция предполагает, что к нападению причастны трое мужчин, попавшие на камеры наблюдения. Как пишет The Daily Mail со ссылкой на правоохранительные органы, всех троих видели рядом с пострадавшим ребенком незадолго до нападения. Судя по их поведению, эти мужчины хорошо знакомы друг с другом.

Один человек, 39-летний житель Вулверхэмптона, уже задержан, но его предполагаемая роль в преступлении правоохранительными не называется. Имя задержанного неизвестно.

В Вустере 21 июля проходил митинг ультраправой организации "Лига обороны Англии", но и в полиции, и в мэрии города считают, что нападение на ребенка не имеет отношения к этой акции.

Вустер считается одним из самых спокойных городов в Англии с относительно низким уровнем преступности. В 2016 году он был признан самым безопасным английским городом.

Применение едких химических веществ, вызвающих ожоги, достаточно распространено во время уличных нападений в Великобритании. Только в 2016 году в Лондоне произошло более 350 подобных нападений, хотя еще в середине 2000-х в британской столице регистрировалось около 100 таких инцидентов ежегодно.

Благотворительная организация ASTI, помогающая жертвам нападений с использованием кислоты, утверждает, что в основном жертвами и исполнителями таких преступлений в Великобритании становятся мужчины. Это расходится с международной статистикой, которая свидетельствует о том, что чаще жертвами становятся женщины.