Президент Ирана пригрозил США. Трамп ответил в "Твиттере" капслоком
Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье, 22 июля, предостерег США от войны с Тегераном и потребовал "не кусать льва за хвост". Президент США ответил в "Твиттере" постом с угрозами, написанным только заглавными буквами.
Хасан Роухани обратился к США во время беседы с иранскими дипломатами. "Америка должна знать, что перемирие с Ираном - это мать всех перемирий, а война - мать всех войн", - заявил Роухани. Он отметил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана, и потребовал "не кусать льва за хвост, ведь это приведет только к сожалениям".
Дональд Трамп ответил меньше чем через сутки. В ночь на 23 июля он опубликовал в "Твиттере" запись, обращенную к Роухани - и целиком написанную заглавными буквами.
"НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОПАСАЙТЕСЬ!" - написал президент США.
Роухани пока не ответил на заявление Трампа.
Трамп против Тегерана
Президент США неоднократно резко высказывается в адрес Тегерана. Он последовательно критиковал договоренность о прекращении иранской ядерной программы, достигнутую при участии предшественника Трампа Барака Обамы в 2015 году.
В мае Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном, в рамках которой со страны снимались санкции в обмен на приостановление ядерной программы. Власти США отмечали, что в текущем виде соглашение с Ираном не может гарантировать, что Тегеран остановит ядерную программу.
Решение США осудили другие партнеры по сделке с Ираном, в том числе Россия. Германия, Франция, Великобритания и другие страны заявили, что не будут выходить из сделки.
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Поводом для нового дипломатического конфликта между США и Ираном стало намерение Госдепартамента США добиться полного прекращения импорта иранской нефти в другие страны к ноябрю 2018 года. В начале июля Хасан Роухани говорил, что его страна готова заблокировать Ормузский пролив, через который проходит значительная доля мирового экспорта нефти по морю.