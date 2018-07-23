Президент Ирана пригрозил США. Трамп ответил в "Твиттере" капслоком

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Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье, 22 июля, предостерег США от войны с Тегераном и потребовал "не кусать льва за хвост". Президент США ответил в "Твиттере" постом с угрозами, написанным только заглавными буквами.

Хасан Роухани обратился к США во время беседы с иранскими дипломатами. "Америка должна знать, что перемирие с Ираном - это мать всех перемирий, а война - мать всех войн", - заявил Роухани. Он отметил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана, и потребовал "не кусать льва за хвост, ведь это приведет только к сожалениям".

Дональд Трамп ответил меньше чем через сутки. В ночь на 23 июля он опубликовал в "Твиттере" запись, обращенную к Роухани - и целиком написанную заглавными буквами.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2018 г.

"НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОПАСАЙТЕСЬ!" - написал президент США.

Роухани пока не ответил на заявление Трампа.

Трамп против Тегерана

Президент США неоднократно резко высказывается в адрес Тегерана. Он последовательно критиковал договоренность о прекращении иранской ядерной программы, достигнутую при участии предшественника Трампа Барака Обамы в 2015 году.

В мае Трамп объявил, что США выходят из сделки с Ираном, в рамках которой со страны снимались санкции в обмен на приостановление ядерной программы. Власти США отмечали, что в текущем виде соглашение с Ираном не может гарантировать, что Тегеран остановит ядерную программу.

Решение США осудили другие партнеры по сделке с Ираном, в том числе Россия. Германия, Франция, Великобритания и другие страны заявили, что не будут выходить из сделки.

Поводом для нового дипломатического конфликта между США и Ираном стало намерение Госдепартамента США добиться полного прекращения импорта иранской нефти в другие страны к ноябрю 2018 года. В начале июля Хасан Роухани говорил, что его страна готова заблокировать Ормузский пролив, через который проходит значительная доля мирового экспорта нефти по морю.