За что компания Сечина требует 89 млрд рублей от партнеров по "Сахалину-1"

Правообладатель иллюстрации Alexander Semyonov/Tass Image caption Предметом спора "Роснефти" и партнеров стало нефтяное месторождение Чайво

Арбитражный суд Сахалинской области принял к рассмотрению иск компании "Роснефть" к участникам проекта "Сахалин-1" на общую сумму почти в 89 млрд рублей (1,4 млрд долларов). В числе ответчиков - две "дочки" "Роснефти". Спор развернулся вокруг месторождения Чайво на севере Сахалина.

В определении суда о принятии иска к производству указано, что речь идет "о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами".

Эксперт Марсель Салихов в разговоре с Би-би-си назвал иск "Роснефти" беспрецедентным и странным.

Наиболее крупные суммы (по 26,7 млрд рублей) компания Игоря Сечина требует от Exxon Neftegaz Limited ("дочки" американской ExxonMobil) и японской Sakhalin Oil and Gas Development Сo. (SODECO). Каждой из этих компаний принадлежит по 30% в проекте.

В иске также фигурирует индийская ONGC Videsh Limited.

Еще две компании, к которым предъявлены претензии - "Сахалинморнефтегаз-шельф" и "РН-Астра", - аффилированы с "Роснефтью", через них она контролирует 20% проекта "Сахалин-1".

Предварительное судебное заседание по иску "Роснефти" назначено на 10 сентября 2018 года.

Компания-оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited заявила, что не согласна с исковыми требованиями и намерена "принимать меры к защите прав консорциума". Представители "Роснефти" пока не давали комментариев по этому поводу.

Перетоки нефти

Суть спора заключается в том, что одну часть месторождения разрабатывает консорциум "Сахалин-1", а другую часть (так называемое Северное Чайво) - сама "Роснефть", объяснил Русской службе Би-би-си руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

"Роснефть" считает, что есть переток нефти с их участка, северного, который они сами разрабатывают, на центральную, южную часть, которую разрабатывает "Сахалин-1". То есть они считают, что нефть, которая по лицензионным условиям принадлежит им, перетекает на ту часть месторождения, которую разрабатывает "Сахалин-1", и поэтому требуют эту сумму перетекшей нефти им вернуть", - объяснил он.

По словам эксперта, такие споры в нефтяной отрасли бывают, но обычно стороны определяют, есть ли подобный переток, и договариваются между собой, не вынося разногласия в публичное судебное разбирательство. В этом смысле он называет иск "Роснефти" беспрецедентным.

"В этом смысле мне кажется не было таких прецедентов, по крайней мере, для крупных компаний. И это странно выглядит, потому что сама "Роснефть" и участвует в "Сахалине-1". Можно же со своими "дочками" как-то договориться", - рассуждает Салихов.

Источник РБК, близкий к участникам консорциума, говорит, что переток нефти из одного месторождения в другое - старая проблема, которую участники соглашения признают, но решить переговорным путем пока не могут.

Другой собеседник РБК отмечает, что запасы Северного Чайво снижаются больше, чем добыча на месторождении. "То ли оно ниже по глубине, то ли СРП как-то хорошо из скважин вытаскивает", - предполагает он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для "Роснефти" под руководством Игоря Сечина это уже не первый многомиллиардный иск

Как пишут "Ведомости", лицензию на разработку Северного Чайво "Роснефть" получила в 2011 году на конкурсе, заявку на который подавала только она, при этом разработка этого месторождения осуществлялась с использованием инфраструктуры проекта "Сахалин-1" и совместно с партнерами по проекту.

Помимо Чайво проект "Сахалин-1" включает в себя освоение еще двух месторождений - Одопту и Аркутун-Даги, которые также расположены на северо-восточном шельфе Сахалина.

"Роснефть" под руководством Игоря Сечина уже не в первый раз добивается от других участников рынка крупной денежной выплаты через суд.

Спор с "Системой"

В 2017 году "Роснефть" подала многомиллиардный иск против АФК "Система". Претензии "Роснефти" были связаны с реорганизацией в компании "Башнефть", которой в 2009-2014 годах владел холдинг Владимира Евтушенкова. С ноября 2016 года "Башнефть" перешла в собственность "Роснефти".

В "Роснефти" высказывали уверенность, что в результате реорганизации, которая произошла в 2014 году, "Башнефть" потеряла 106,6 млрд рублей, а с учетом динамики курсов валют - 170,6 млрд рублей.

В августе 2017 года арбитражный суд Башкирии вынес решение о взыскании 136,3 млрд рублей (2,3 млрд долларов) с АФК "Система" в пользу "Роснефти".

Спор компаний дошел и до президента Владимира Путина, который в сентябре заявил, что рассчитывает на мировое соглашение участников тяжбы.

В итоге "Роснефть" и "Башнефть" согласовали условия мирового соглашения с АФК "Система". Согласно договору, компания Евтушенкова должна была выплатить "Башнефти" 100 млрд рублей.