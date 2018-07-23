Что узнали СМИ о деле обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption В "Роскосмосе" сообщили, что в рамках дела о государственной измене расследуются события, имевшие место в 2013 году

74-летний Виктор Кудрявцев работал над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении, ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО, пишут СМИ. Дело касается событий 2013 года, заявили в "Роскосмосе".

Об аресте сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) стало известно в прошлую пятницу. Официальной информации о его деле нет. Русская служба Би-би-си обобщила сведения о Кудрявцеве, которые стали известны СМИ.

Кудрявцев был арестован после обысков в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

ЦНИИмаш - головная научная организация "Роскосмоса". Пайсон уже уволился и проходит по делу как свидетель, сообщал Интерфакс. От комментариев он отказывается.

События 2013 года

В "Роскомосе" в понедельник сообщили, что в рамках дела о госизмене расследуются события, имевшие место в 2013 году. Это, как сказано в заявлении госкорпорации, "подтверждается периодом, за который изымались в ходе обысков материалы в здании Роскосмоса и ФГУП "ЦНИИмаш".

"Вопросов к сотрудникам предприятия и госкорпорации за иные периоды деятельности не имеется", - сказано в заявлении.

Других подробностей в нем нет, фамилия Кудрявцева не упоминается. Накануне официальный ведомства "Роскосмоса" Владимир Устименко подтвердил лишь, что "Виктор Викторович Кудрявцев действительно является научным сотрудником ЦНИИмаш, он арестован".

Возможно, появился еще один задержанный, сказал Интерфаксу знакомый с ситуацией источник. "По предварительной информации, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснил он.

По данным газеты "Коммерсант", которая также ссылается на анонимные источники, ФСБ и вовсе проверяет "десяток людей из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами".

Серьезный ученый и скромный человек

Кудрявцев работал в ЦНИИМаш над применением аэрогазодинамических технологий в ракетостроении, сообщил Интерфаксу источник в ОРКК.

"Виктор Викторович участвовал в разработке и внедрении гиперзвуковых аэродинамических конфигураций ракетных двигателей, изучал влияние акустических процессов при старте ракет-носителей, свойства сверх- и гиперзвуковых потоков", - рассказал источник агентства.

Ученый опубликовал десятки научных работ по этим темам. Среди его публикаций есть англоязычные исследования гиперзвуковых технологий в ракетостроении.

Как пояснил источник Интерфакса, все публикации Кудрявцева по этим темам находятся в свободном доступе в рецензируемых научных журналах. "Грифа "секретно" они не имеют. На протяжении десятков лет с ними знакомилось большое количество ученых и студентов", - сказал собеседник агентства.

Часть работ имела фундаментальное значение и публиковалась в открытой печати, часть относилась к прикладным вопросам ракетостроения, это работы двойного назначения, сообщает РБК со ссылкой на сына задержанного Ярослава Кудрявцева, который возглавляет лабораторию Института нефтехимического синтеза.

По словам Кудрявцева-младшего, его отец "был активно вовлечен в международное сотрудничество в 90-е и нулевые годы в рамках научных проектов и соглашений".

"Он выезжал в командировки в Бразилию, Индию, Китай, европейские страны, участвовал в конференциях по аэродинамике. У него есть публикации в соавторстве с иностранными учеными. Обмен научными данными и является целью любого сотрудничества. Данные, направляемые в печать, проходят через экспертные комиссии, которые должны удостовериться в отсутствии в них секретной информации", - сообщил Кудрявцев-младший в письменном ответе на вопросы РБК.

А "Коммерсант" пишет, что коллеги характеризуют Кудрявцева как серьезного ученого и блестящего технолога, специализировавшегося, в частности, на процессах механики жидкостей и газа. Его знакомые говорят, что он всегда был скромным, аккуратным и пунктуальным человеком, "который никак не походил на шпиона или предателя", указывает издание.

Защита Кудрявцева подала жалобу на арест, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Что за утечка

В ФСБ считают, что произошла утечка секретных данных в части гиперзвуковых технологий, сообщали Интерфакс и "Коммерсант".

О гиперзвуковом оружии в марте говорил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он рассказал о гиперзвуковой авиационной ракете "Кинжал", способной развивать скорость 10 махов (около 12 тысяч км/ч), преодолеть расстояние до 2 тысяч километров, нести ядерные и обычные боеприпасы.

Источник Интерфакса в ОРКК сообщил, что на этой неделе в ЦНИИмаш начнется внутреннее расследование по делу о госизмене: "Комиссия сформирована, однако к работе она пока не приступила. На этой неделе ей предстоит изучить на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также какие лица, в том числе из руководства "Роскосмоса", их запрашивали".