Гол француза Павара сборной Аргентины признан лучшим на ЧМ-2018
Автором лучшего гола на прошедшем в России чемпионате мира по футболу стал защитник сборной Франции Бенжамен Павар.
На 57 минуте матча 1/8 финала против сборной Аргентины он ударом с лета из-за пределов штрафной отправил мяч в верхний угол ворот, тем самым сравняв счет. В итоге победа досталась французам со счетом 4:3.
Победитель был выбран путем онлайн-голосования на официальном сайте ФИФА. Там же выложена и видеоподборка десяти самых красивых голов чемпионата.
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По итогам голосования второе место досталось колумбийцу Хуану Кинтеро за мяч, посланный в ворота сборной Японии со штрафного.
На третьем месте - хорват Лука Модрич, забивший гол аргентинцам в матче групповой стадии турнира.
Полузащитник сборной России Денис Черышев, поразивший ворота команды Хорватии во время четвертьфинального матча, занял шестое место.
Еще один россиянин, претендовавший на звание автора лучшего гола - Артем Дзюба, - в топ-10 не попал.
В десятку лучших вошли:
- португалец Криштиану Роналду за гол сборной Испании
- аргентинец Лионель Месси за гол сборной Нигерии
- бельгиец Насер Шадли за гол сборной Японии
- нигериец Ахмед Муса за гол сборной Исландии
- португалец Рикарду Куарежма за гол сборной Ирана
- немец Тони Кроос за гол сборной Швеции