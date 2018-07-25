Гол француза Павара сборной Аргентины признан лучшим на ЧМ-2018

  • 25 июля 2018
Павар Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption После удара Бенжамина Павара счет в матче сравнялся - 2:2

Автором лучшего гола на прошедшем в России чемпионате мира по футболу стал защитник сборной Франции Бенжамен Павар.

На 57 минуте матча 1/8 финала против сборной Аргентины он ударом с лета из-за пределов штрафной отправил мяч в верхний угол ворот, тем самым сравняв счет. В итоге победа досталась французам со счетом 4:3.

Победитель был выбран путем онлайн-голосования на официальном сайте ФИФА. Там же выложена и видеоподборка десяти самых красивых голов чемпионата.

По итогам голосования второе место досталось колумбийцу Хуану Кинтеро за мяч, посланный в ворота сборной Японии со штрафного.

На третьем месте - хорват Лука Модрич, забивший гол аргентинцам в матче групповой стадии турнира.

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Image caption Гол Дениса Черышева команде Хорватии признан шестым по красоте

Полузащитник сборной России Денис Черышев, поразивший ворота команды Хорватии во время четвертьфинального матча, занял шестое место.

Еще один россиянин, претендовавший на звание автора лучшего гола - Артем Дзюба, - в топ-10 не попал.

В десятку лучших вошли:

  • португалец Криштиану Роналду за гол сборной Испании
  • аргентинец Лионель Месси за гол сборной Нигерии
  • бельгиец Насер Шадли за гол сборной Японии
  • нигериец Ахмед Муса за гол сборной Исландии
  • португалец Рикарду Куарежма за гол сборной Ирана
  • немец Тони Кроос за гол сборной Швеции

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