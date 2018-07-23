Media playback is unsupported on your device Израильское министерство обороны опубликовало видео эвакуации активистов и их семей

Правительство Башара Асада яростно раскритиковало операцию по вывозу из Сирии активистов организации "Белые каски", регулярно сообщавших о нарушениях прав человека сирийскими военными.

"Проведенная Израилем и его агентами операция по вывозу членов так называемых "Белых касок" разоблачила преступную сущность этой организации", - говорится в заявлении сирийского МИД, которое цитирует правительственное информагентство САНА.

"Израиль лживо заявляет, что не имеет отношения к войне в САР, но при этом осуществляет эвакуацию сотен членов террористической организации "Белые каски" и нескольких главарей бандформирований, действуя по согласованию с правительствами США, Великобритании, Иордании, Германии и Канады", - добавили в МИД Сирии.

"Слов осуждения недостаточно для того, чтобы обличить этот отвратительный поступок", - говорится в заявлении МИД Сирии. В ведомстве добавили, что "Белые каски" "оказывают поддержку террористам" и что мир был предупрежден о тех опасностях, которые несет организация.

Позиция Израиля

Израиль подтверждает, что эвакуировал "Белых касок" и семьи членов организации из Сирии в ночь на воскресенье. Активистов вывезли из зоны боевых действий на юго-западе страны, где ведут наступление правительственные силы.

В течение нескольких месяцев "Белые каски" вместе с семьями будут находиться в Иордании, после чего их переправят в западные страны.

Как сообщали израильские СМИ, они были эвакуированы в Иорданию через оккупированные Израилем Голанские высоты.

Кто такие "Белые каски"

Организация возникла в начале 2013 года как коллектив добровольцев

Официальное название - "Сирийская гражданская оборона"

Из 3000 добровольцев 200 человек были убиты

Выдвигались на Нобелевскую премию мира

Их задача: спасать людей в зоне военных действий и восстанавливать здания

Заявляют о своем нейтралитете и отсутствии политических пристрастий, однако правительство Сирии и его российские союзники обвиняют их в связях с джихадистами

Согласно изначальному замыслу, эвакуировать планировалось 800 активистов организации и членов их семей, однако удалось вывезти только 422 человека, из них 100 членов "Белых касок" и 322 их родственника.

Как передает корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн, остальные оказались в окружении из-за продвижения боевиков ИГ, и добраться до них участникам спасательной экспедиции не удалось. Поскольку это была разовая операция, судьба остальных активистов вызывает опасения, передает наш корреспондент.

Вечером в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в "Твиттере", что Израиль эвакуировал активистов по просьбе США и других западных стран.

Несмотря на проведенную только что операцию, израильские военные подчеркивают, что Израиль сохраняет политику невмешательства в конфликт в Сирии.

Пропустить Twitter пост , автор: @netanyahu Several days ago President Trump contacted me, as did Canadian Prime Minister Trudeau and others, and requested that we assist in evacuating hundreds of White Helmets from Syria. These are people who have saved lives and whose lives were in danger. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 22 июля 2018 г.

"Несколько дней назад со мной связался президент Трамп, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие. Она попросили меня о помощи в эвакуации нескольких сотен "Белых касок" из Сирии. Это люди, которые спасали жизни, и жизни которых находятся под угрозой сейчас", - написал израильский премьер.

Герои или "агенты Запада"?

Спасение активистов в понедельник на совместной пресс-конференции приветствовали министры иностранных дел Германии и Британии, Хейко Маас и Джереми Хант.

"В течение нескольких лет эти люди были первыми, кто появлялся на месте нападений. Рискуя жизнью они спасли больше ста тысяч человек. Мы действовали вместе с друзьями и партнерами из Британии, Канады и США. Мы очень рады нашему успеху, и Германия будет рада принять часть этих людей вместе с семьями, - сказал Маас.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Среди "Белых касок" немало сирийцев, дома которых уничтожила война

Глава МИД Великобритании Джереми Хант также заявил, что Британия была рада возможности помочь в спасении этих отважных людей и их семей и отметил работу активистов в спасении жизней мирных граждан.

Однако сирийское правительство, как и его союзники в России, не раз называли активистов движения провокаторами и агентами Запада, и даже предполагали, что они связаны с экстремистскими группировками.

"Белые каски" часто одними из первых сообщали о предполагаемых случаях применения сирийскими вооруженными силами химического оружия.

В частности, активисты организации в числе прочих передавали с мест сообщения о двух эпизодах предположительного применения отравляющих веществ 7 апреля в городе Дума.

В июне сирийские власти начали мощное наступление с целью вернуть под свой контроль удерживаемые повстанцами провинции Дераа и Кунейтра.

Согласно достигнутым соглашениям, повстанческие силы были переведены в удерживаемые ими районы на севере страны, тогда как сирийские правительственные войска заняли отвоеванные территории.

Согласно последней договоренности, достигнутой в минувший четверг, боевики и гражданские лица были эвакуированы из провинции Кунейтра, граничащей с Голанскими высотами.

Эвакуированные члены организации работали в той части страны, которую контролирует сирийская оппозиция на юго-западе Сирии, и оказались в окружении в результате наступления правительственных сил.