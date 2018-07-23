Правообладатель иллюстрации AFP/getty Image caption Коллон сказал депутатам, что сообщил в администрацию Макрона об инциденте с участием Беналля

Министру внутренних дел Франции Жерару Коллону устроили разнос в парламенте из-за скандала с сотрудником администрации президента Макрона, который надел полицейский шлем и избил манифестанта на первомайской демонстрации.

Речь идет о 26-летнем помощнике главы президентской администрации Александре Беналля, который во время президентсткой кампании Макрона занимал должность его личного телохранителя.

Чиновник попал на видео, когда во время первомайских протестов сначала набросился на участвовавшую в демонстрации женщину и уволок ее из толпы, а затем атаковал мужчину. Сцену снял на видео один из активистов.

Беналля удалился с места происшествия, когда заметил, что его снимают, но позднее его узнали журналисты газеты Le Monde.

Макрон уволил Беналля в конце прошлой недели, однако в парламенте хотели понять, почему он не сделал этого раньше.

Отвечая на вопросы французских парламентариев в понедельник, Жерар Коллон сказал, что впервые узнал об инциденте 2 мая, то есть сразу после того как он произошел, но в прокуратуру докладывать не стал, так как посчитал это внутренним делом администрации Макрона.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Макрон и Беналля на праздновании Дня взятия Бастилии в марте

Самому Беналля предъявили обвинения по нескольким статьям, включая организованное нападение, вмешательство в работу полиции, незаконное ношение полицейской формы и незаконное получение видео с уличных камер.

В понедельник Беналля заявил через своих адвокатов, что всего лишь помогал полицейским, пригласившим его посмотреть на их работу, а теперь ситуацию, по его словам, пытаются эксплуатировать в медийных и политических целях.

Также обвинения предъявлены сотруднику службы безопасности партии Макрона Венсану Красу, который предположительно тоже участвовал в избиении, и троим полицейским, которых подозревают в незаконной передачи Беналля записей с камер наблюдения, установленных вокруг места происшествия.

Отвечая на вопросы депутатов, глава МВД Коллон осудил действия Беналля. По его словам, полиция известила администрацию Макрона об инциденте, и там должны были решить, как отреагировать.

"Я не стал дальше заниматься этим вопросом", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Коллон (справа) заявил в парламенте, что не знал, что на видеозаписи протестующих избивает сотрудник администрации президента

Что произошло?

Инцидент произошел на популярной у туристов площади Контрэскарп в пятом округе Парижа 1 мая, когда там собрались около 100 активистов.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как человек в полицейском шлеме и гражданской одежде присоединяется к разгону демонстрантов.

Он хватает женщину за шею и куда-то оттаскивает ее, оба пропадают из кадра. Вскоре мужчина возвращается и нападает на другого демонстранта, которого полицейские на руках выносят из толпы.

Мужчина в шлеме, в котором опознали Беналля, хватает участника акции за шею, бьет рукой по голове и ногой в живот, в то время как тот лежит на земле. Полицейские не пытаются его остановить.

Он также попал на фотографии с полицейским шлемом в руках, а не на голове.

Представитель президента Франции заявил, что Беналля получил разрешение посетить демонстрацию как наблюдатель в свой выходной.

Скандал разгорелся в июле, после того как газета Le Monde предала огласке тот факт, что избиением демонстрантов занимается именно Беналля.

Баналля получил пост помощника главы президентской администрации после состоявшихся в прошлом году выборов.

После этого ему была выделена квартира в престижном районе Парижа и персональный автомобиль с шофером. Ему также был предоставлен наивысший уровень доступа в парламенте.

В мае, спустя несколько дней после инцидента, он был отстранен от работы на две недели, однако в следственные органы никакие материалы не передавались.

Обвинения в адрес властей

После инцидента в адрес администрации Макрона посыпались обвинения в попытке замолчать произошедшее и промедлении с наказанием Беналля.

Макрон сейчас находится под огнем критики из-за того, что он, как многим кажется, слишком много тратит денег на себя. Недавно разгорелся скандал в связи с покупкой им весьма дорогого столового сервиза, а также из-за его планов обустроить в одной из своих резиденций частный бассейн.

То, что на видео с Беналля несколько полицейских никак не реагируют на избиение протестующих, тоже добавляет аргументов критикам власти.

Макрон распорядился начать внутреннее расследование в администрации. В воскресенье он обсудил набирающий обороты скандал с несколькими министрами.

В то же время на публике французский президент избиение демонстрантов сотрудником своей администрации пока не комментировал.