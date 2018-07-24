Что мы знаем о человеке, устроившем стрельбу в Торонто?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция Торонто на месте ночной стрельбы

Власти Канады сообщают, что установили личность человека, открывшего огонь в центре Торонто в ночь на понедельник. Это 29-летний Файзал Хуссейн.

В Департаменте специальных расследований провинции Онтарио сказали, что предают огласке имя стрелявшего в связи с "исключительными обстоятельствами трагедии".

В результате нападения на месте погибли 10-летняя девочка и девушка 18 лет, 13 человек получили ранения. Сообщается также, что тяжело ранена девочка девяти лет, ее состояние оценивается как критическое.

Файзал Хуссейн был застрелен полицией в результате продолжительной перестрелки.

Родственники нападавшего выразили соболезнования семьям погибших и сочувствие пострадавшим в результате "ужасных деяний нашего сына".

По их словам, большую часть жизни Хуссейн страдал неподдающимися лечению психическими расстройствами и депрессией.

"Наши сердца разбиты от осознания участи жертв произошедшего, мы скорбим о них и сочувствуем нашему городу, и разделяем со всеми эту ужасную трагедию", - заявили родственники Файзала Хуссейна.

Что произошло?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Данфорд-авеню - одно из самых людных мест в Торонто в любое время дня

Инцидент произошел на Данфорд-авеню вечером в воскресенье около 22.00 по местному времени. В это время в этом районе города было много людей.

Нападению подверглись по крайней мере два кафе или ресторана, но пострадали посетители греческого ресторана "Деметра".

Очевидцы сообщают, что слышали серию выстрелов с перерывами между ними.

По словам водителя Джима Мелиса, белый человек в кепке и повязке на лице стрелял из пистолета в витрину кафе.

Этот человек выскочил на дорогу перед машиной Мелиса, перебежал ее, а затем достал пистолет.

Парамедики прибыли на место происшествия через несколько минут.

Мотивы стрелявшего остаются неясными.

Что известно о жертвах?

На данный момент известна личность одной из жертв - это 18-летняя Риз Фаллон.

Правообладатель иллюстрации Courtesy Facebook/Nathaniel Erskine-Smith Image caption Риз Фаллон

Член парламента Канады родом из Торонто Натаниэль Эрскин-Смит говорит, что знал погибшую.

"Она была активисткой местного либерального движения, умной, преданной своим убеждениям и энергичной девушкой. Это огромная потеря", - сказал парламентарий.

Он призвал прессу не беспокоить семью Риз, которая просит войти в их положение и позволить им пережить случившееся тесным семейным кругом.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Риз Фаллон готовилась начать учебу в Университете

Риз Фаллон недавно закончила школу. Знавшие ее говорят, что у нее было много друзей. Она хорошо училась и строила планы на дальнейшее образование.

Судя по ее странице в "Фейсбуке", Риз должна была вскоре начать обучение в Университете МакМастера.

Пропустить Twitter пост , автор: @JustinTrudeau My thoughts are with everyone affected by the terrible tragedy on the Danforth last night in Toronto, and may the injured make a full recovery. The people of Toronto are strong, resilient and brave - and we’ll be there to support you through this difficult time. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 23 июля 2018 г.

"Мои мысли с теми, кого коснулась ужасная трагедия на Данфорде в Торонто прошлой ночью. Скорейшего и полного выздоровления тем, кто был ранен. Жители Торонто сильные, стойкие и смелые, и мы все будем рядом, чтобы поддержать вас в этот трудный момент" - написал в "Твиттере" премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Подобные вооруженные нападения случаются в Канаде гораздо реже, что в США, однако в Торонто число случаев применения огнестрельного оружия за период с 2014-го по 2017-й годы более чем удвоилось - со 177 до 395 случаев.

В апреле этого года некто Алек Минасян выехал на тротуар в арендованном автофургоне, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения.