Петра Верзилова оштрафовали за ношение формы на финале ЧМ-2018

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Верзилов (в центре) выбежал на футбольное поле в полицейской форме и вскоре был задержан

Мировой суд Хамовнического района приговорил участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова к штрафу в 1500 рублей за ношение полицейской формы, в которой он выбежал на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Также суд постановил изъять у Верзилова форму. Рассмотрение дел остальных участников акции продолжается.

После задержания 15 июля в отношении Верзилова и еще троих участниц группы были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях (статья 20.31 КоАП РФ) и незаконное ношение полицейской формы со знаками различия (статья 17.12 КоАП РФ).

На следующий день за нарушение правил поведения зрителей все четверо участников акции - Вероника Никульшина, Петр Верзилов, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова - получили административный арест на 15 суток и трехлетний запрет на посещение спортивных мероприятий.

Рассмотрение дела о незаконном ношении формы было перенесено на конец месяца. Соответствующая административная статья предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей. Таким образом, Верзилов по обеим статьям получил максимально возможное наказание.

Акция и задержание

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Все четверо участников акции ранее получили по 15 суток

Четверо участников арт-группы Pussy Riot, одетые в форму полицейских, выбежали на поле стадиона "Лужники" в воскресенье, 15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу.

На странице Pussy Riot в "Фейсбуке" в это время появилась запись о том, что участники группы провели акцию "Милиционер вступает в игру", которой потребовали освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел, связанных с репостами в соцсетях, арестов на митингах, а также восстановления политической конкуренции.

Момент, когда четыре человека выбежали на поле, а вслед за ними бросились сотрудники охраны, попал в эфир. При этом камеры, как это и предписывают принципы ФИФА, вскоре переключились на другие объекты, а режиссер трансляции включил повторы опасных моментов игры, которая на время инцидента была приостановлена.

Однако на сайте Первого канала в режиме просмотра с тактической камеры можно посмотреть, как активисты пробирались к полю. В частности, на записи видно, как они проходили мимо стюардов, а один из них, находившийся ближе всех к выходу на поле, даже сам открыл перед ними калитку.

Спустившись к кромке поля, участники группы несколько секунд постояли за рекламными щитами, а затем выбежали на газон. Трех активистов остановили довольно быстро, а одна из девушек продолжала бегать по стадиону и просить футболистов "дать пять".

В интервью Би-би-си Петр Верзилов рассказал, что Pussy Riot смогли попасть на поле, благодаря "психологии русских людей". " У нас же форма - это божественное. Никто не спросит пропуск или аккредитацию. Так и вышло. Я делал вид, что ору в телефон "Николаич, и где я тебе буду их искать?!" - и кивнул стюарду на калитку. Он открыл", - рассказал он.