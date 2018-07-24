Новое дело о пытках: задержан сотрудник брянской колонии, где умер заключенный

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В Брянской области возбуждено уголовное дело против сотрудника колонии №6. Следователи подозревают, что он до смерти запытал заключенного.

"Сотрудник ИК-6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии", - говорится в заявлении Следственного комитета.

Это произошло в минувшее воскресенье - уже после того, как разгорелся скандал с пытками в колонии в Ярославле.

По данным телеграм-канала Mash, сотрудник колонии пристегнул мужчину наручниками к столу и завязал ему лицо простыней.

В местном управлении СК сообщили, что подозреваемый - заместитель дежурного помощника начальника колонии - уже задержан.

Пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила факт смерти заключенного и сообщила, что в колонии проводится служебная проверка.

Ранее во вторник ФСИН объявил, что после скандала в Ярославле во всех российских колониях и СИЗО пройдут проверки всех случаев применения сотрудниками физической силы и спецсредств.

Избиения в Ярославле

Днем ранее стало известно о задержании шести человек после публикации видеозаписи, на которой сотрудники ФСИН пытают заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1.

Правообладатель иллюстрации SERGEY METELITSA/TASS Image caption Случай с избиением заключенного в ярославской колонии №1 получил широкий общественный резонанс

Видеозапись, опубликованная в пятницу "Новой газетой", вызвала широкий общественный резонанс и возмущение среди пользователей социальных сетей. Следствие в тот же день возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Во вторник стало известно, что дело передали в главное управление СК.

По данным следствия, группа сотрудников ФСИН на территории исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославле "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного".

"При этом злоумышленники нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям", - говорится в заявлении СКР. Ведомство также пообещало дать правовую оценку "действиям (бездействию) руководства исправительной колонии и ответственных должностных лиц".

При этом доследственная проверка по заявлению о применении пыток в колонии, проведенная более года назад, закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.

В понедельник колонию в Ярославле посетил замдиректора ФСИН Анатолий Рудый и глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

После этого Рудый заявил, что "сотрудники [колонии] не справились со своими обязанностями полностью", но также обвинил самого Макарова в попытке спровоцировать сотрудников ФСИН, заявив, что тот допустил 136 нарушений в колонии.

"Если сотрудник опускается до уровня осужденного или того хуже, до уровня физического мщения осужденному за то, что он ведет себя неправильно или оскорбил или обидел, то с моей точки зрения, и меня поддержат большинство сотрудников ФСИН, кроме того, что он марает свою честь и мундир - больше ничего не получает. Надо делать свою работу, руководствуясь законностью и справедливостью", - цитирует Рудого Интерфакс.

По данным местных СМИ, Евгений Макаров, пытки которого попали на видео, отбывает наказание в ИК-1 по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью": его признали виновным в избиении мужчины, напавшего на его девушку. Как пишет региональный портал 76.ru, Макаров оказался в колонии в 23 года. "Комсомольская правда" уточняет, что он должен выйти на свободу в октябре 2018 года.