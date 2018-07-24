Почему Усманов хочет продать пакет акций "Арсенала"? Британская версия
Газета Financial Times сообщила о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов активно ищет покупателя принадлежащего ему пакета акций лондонского футбольного клуба "Арсенал".
Как пишет британское издание, Усманов, которому принадлежат чуть более 30% акций "Арсенала", раздосадован тем, что остается лишь миноритарным акционером клуба. Такое положение дел, при котором Усманов не имеет возможности каким-либо образом влиять на финансовую стратегию клуба, его явно не устраивает.
На протяжении последних лет Усманов, по сообщениям британской прессы, неоднократно пытался наладить отношения с основным акционером клуба Стэном Крёнке, публично поддерживал бывшего тренера Арсена Венгера и предлагал свою финансовую помощь в покупке игроков.
Однако Алишер Усманов, чье прошлое вызывает в Британии серьезные сомнения, все это время практически игнорировался советом директоров клуба, и к его деятельности российского бизнесмена не подпускали.
Усманов несколько раз пытался выкупить у Крёнке основной пакет акций (67,09%) однако всякий раз ему отвечали отказом.
"Он был сильно раздосадован тем, что Крёнке не хотел продать (акции) за любую сумму, и сейчас он просто хочет уйти", - цитирует Financial Times свой источник, знакомый с ситуацией.
Миноритарий от болельщиков
В октябре прошлого года Усманов отклонил предложение Крёнке купить его пакет акций за 525 млн фунтов.
Усманов всегда называл себя болельщиком клуба и, по его словам, рассматривал свой пакет акций как гарантию защиты интересов фанов "Арсенала".
Периодически он выступал с заявлениями по поводу руководства клубом. В 2012 году он написал открытое письмо, в котором критиковал менеджмент "Арсенала" за продажу ведущего форварда клуба Робина ван Перси в "Манчестер Юнайтед".
Подобные заявления находили отклик у части болельщиков, недовольных тем, что Крёнке не вкладывает значительных средств в покупку игроков.
Почему "Арсенал" - не "Челси"
Часть болельщиков "Арсенала", вдохновленная примером хозяина "Челси" Романа Абрамовича, считает, что клубом должен владеть человек, для которого успех на футбольном поле важнее финансовой прибыли.
С этой точки зрения Крёнке рассматривается многими фанами "Арсенала" как прагматичный бизнесмен, для которого трофеи не так важны, как финансовая стабильность и прибыль.
Однако в 2014 году Усманов заявил в интервью РБК-Спорт: " Как бы я управлял клубом? Я делал бы это по-своему, как Алишер Усманов, а не как Роман Абрамович или шейх Мансур, при всем моем уважении к этим людям. Я инвестировал в "Арсенал", когда купил акции".
Недавняя история с Романом Абрамовичем, столкнувшимся с трудностями при обновлении своей британской визы, не могли не насторожить Усманова.
Неликвид
Однако, как пишет газета, ссылаясь на свой источник, близкий к Усманову, продать свой пакет акций российскому предпринимателю будет непросто.
Усманов не входит в совет директоров "Арсенала" и не имеет права голоса в делах клуба. Новый инвестор, вероятно, столкнется с той же проблемой: Стэн Крёнке хочет полностью контролировать клуб.
Пока не ясно, вступил ли Усманов в переговоры с кем-либо из потенциальных покупателей, но в сложившейся ситуации наиболее вероятный выход - продажа пакета акций основному акционеру Стэну Крёнке.
Алишер Усманов стал акционером "Арсенала" в 2007 году, когда вместе с бизнесменом иранского происхождения Фархадом Мошири приобрел за 75 млн фунтов 14,6% акций клуба.
В 2016 году он увеличил свою долю до 30%, выкупив акции своего партнера Мошири, который впоследствии купил клуб английской премьер-лиги "Эвертон".