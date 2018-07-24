Почему Усманов хочет продать пакет акций "Арсенала"? Британская версия

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Газета Financial Times сообщила о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов активно ищет покупателя принадлежащего ему пакета акций лондонского футбольного клуба "Арсенал".

Как пишет британское издание, Усманов, которому принадлежат чуть более 30% акций "Арсенала", раздосадован тем, что остается лишь миноритарным акционером клуба. Такое положение дел, при котором Усманов не имеет возможности каким-либо образом влиять на финансовую стратегию клуба, его явно не устраивает.

На протяжении последних лет Усманов, по сообщениям британской прессы, неоднократно пытался наладить отношения с основным акционером клуба Стэном Крёнке, публично поддерживал бывшего тренера Арсена Венгера и предлагал свою финансовую помощь в покупке игроков.

Однако Алишер Усманов, чье прошлое вызывает в Британии серьезные сомнения, все это время практически игнорировался советом директоров клуба, и к его деятельности российского бизнесмена не подпускали.

Усманов несколько раз пытался выкупить у Крёнке основной пакет акций (67,09%) однако всякий раз ему отвечали отказом.

"Он был сильно раздосадован тем, что Крёнке не хотел продать (акции) за любую сумму, и сейчас он просто хочет уйти", - цитирует Financial Times свой источник, знакомый с ситуацией.

Миноритарий от болельщиков

В октябре прошлого года Усманов отклонил предложение Крёнке купить его пакет акций за 525 млн фунтов.

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Усманов всегда называл себя болельщиком клуба и, по его словам, рассматривал свой пакет акций как гарантию защиты интересов фанов "Арсенала".

Периодически он выступал с заявлениями по поводу руководства клубом. В 2012 году он написал открытое письмо, в котором критиковал менеджмент "Арсенала" за продажу ведущего форварда клуба Робина ван Перси в "Манчестер Юнайтед".

Подобные заявления находили отклик у части болельщиков, недовольных тем, что Крёнке не вкладывает значительных средств в покупку игроков.

Почему "Арсенал" - не "Челси"

Часть болельщиков "Арсенала", вдохновленная примером хозяина "Челси" Романа Абрамовича, считает, что клубом должен владеть человек, для которого успех на футбольном поле важнее финансовой прибыли.

С этой точки зрения Крёнке рассматривается многими фанами "Арсенала" как прагматичный бизнесмен, для которого трофеи не так важны, как финансовая стабильность и прибыль.

Однако в 2014 году Усманов заявил в интервью РБК-Спорт: " Как бы я управлял клубом? Я делал бы это по-своему, как Алишер Усманов, а не как Роман Абрамович или шейх Мансур, при всем моем уважении к этим людям. Я инвестировал в "Арсенал", когда купил акции".

Недавняя история с Романом Абрамовичем, столкнувшимся с трудностями при обновлении своей британской визы, не могли не насторожить Усманова.

Неликвид

Однако, как пишет газета, ссылаясь на свой источник, близкий к Усманову, продать свой пакет акций российскому предпринимателю будет непросто.

Усманов не входит в совет директоров "Арсенала" и не имеет права голоса в делах клуба. Новый инвестор, вероятно, столкнется с той же проблемой: Стэн Крёнке хочет полностью контролировать клуб.

Пока не ясно, вступил ли Усманов в переговоры с кем-либо из потенциальных покупателей, но в сложившейся ситуации наиболее вероятный выход - продажа пакета акций основному акционеру Стэну Крёнке.

Алишер Усманов стал акционером "Арсенала" в 2007 году, когда вместе с бизнесменом иранского происхождения Фархадом Мошири приобрел за 75 млн фунтов 14,6% акций клуба.

В 2016 году он увеличил свою долю до 30%, выкупив акции своего партнера Мошири, который впоследствии купил клуб английской премьер-лиги "Эвертон".