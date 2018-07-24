В Париже покончила с собой активистка FEMEN. Она страдала от невостребованности

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Бывшая активистка движения FEMEN Оксана Шачко покончила с собой в Париже, где жила последнее время. Об этом BBC News Украина рассказали соосновательницы движения Александра Шевченко и Анна Гуцол.

Движение известно своими полуобнаженными акциями против дискриминации и сексуальной эксплуатации женщин на Украине, а затем и в мире. В марте 2012 года Оксана Шачко была депортирована из России после акции протеста на избирательном участке во время президентских выборов.

Изначально новость о смерти Шачко появилась в телеграм-канале Paris Burns. Во вторник Украинской службе Би-би-си эту информацию подтвердила активистка FEMEN Анна Гуцол. Также информацию подтвердила Александра Шевченко, которая, как и Шачко, в последние годы живет во Франции.

По ее словам, тело Шачко нашли в понедельник, 23 июля, в ее квартире в Париже. "Точная дата смерти пока неизвестна, это покажет экспертиза. В последний раз ее видели живой в пятницу вечером", - рассказала Шевченко. По ее словам, Шачко написала записку со словами "Вы все - фейк".

Еще одна бывшая активистка FEMEN Яна Жданова, также живущая в Париже, в интервью Русской службе Би-би-си рассказала о жизни Оксаны Шачко во Франции.

Би-би-си: Чем Оксана занималась? Как складывалась ее жизнь в последние годы, когда про FEMEN стало меньше слышно?

Яна Жданова: У нас был конфликт в организации [Жданова, Шевченко и Шачко покинули движение после конфликта с Гуцол - прим. Би-би-си]. Мы все втроем, кто переехал во Францию, ушли из организации. Оксана ушла в живопись, она писала антирелигиозные "иконы", у нее были выставки в Париже, других французских городах, в Брюсселе. Оксана была очень успешной барышней, не только как активистка, но и как артист. Она была талантливой, некоторые ее "иконы" продавались. Она вполне преуспела как художник.

В прошлом году она поступила во французскую Академию изящных искусств, в этом году закончила первый курс. Она снимала квартиру, жила с молодым человеком, все было хорошо.

Би-би-си: То есть то, что произошло, для вас полная неожиданность?

Я.Ж.: Я не могу сказать, что это полная неожиданность. Оксана - очень тонкого склада человек, она всегда была очень чувствительная. Для нас всех переезд за границу был стрессом, и каждый переживал это по-своему, особенно в тех обстоятельствах - мы просто были вышвырнуты из организации другими участницами.

Би-би-си:У нее были проблемы с адаптацией?

Я.Ж.: Нет, это не проблемы с адаптацией, это проблемы с тем, как мир отнесся к ней. Она себя чувствовала недостаточно востребованной, несмотря на то, что была успешным артистом, работала как модель для украинских дизайнеров, участвовала в показах, ее снимали для рекламы. Для меня это шок, но с другой стороны я знаю, какой была Оксана. Не знаю, как вам это объяснить.

Би-би-си:У вас у всех был уже новый круг общения, или вы продолжали общаться между собой?

Я.Ж.: Между собой мы продолжали общаться, но в последний год это происходило гораздо реже. Как-никак, мы переехали пять лет назад, и за это время у каждого сложилась своя жизнь. Все мы взрослые люди, у всех есть личная жизнь, работа или учеба. Конечно, мы не общались каждый день. В Киеве мы все работали в одном офисе, делали одну организацию и виделись каждый день. Во Франции, после того как мы покинули организацию, мы стали видеться гораздо реже.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Оксана Шачко и другие активистки у здания суда в Киеве в 2013 году

Оксана Шачко вместе с Александрой Шевченко и Анной Гуцол основали движение FEMEN в апреле 2008 года.

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После нескольких нападений на участниц движения в 2013 году, они уехали во Францию. Шачко получила там политическое убежище. Она жила в Париже и занималась живописью.

Ее персональная выставка прошла в мае 2016 года в парижской галерее "Мансарт".

В 2014 году швейцарский режиссер Ален Марго снял документальный фильм "Je suis Femen" ("Я - FEMEN"), в котором рассказывается об Оксане Шачко.