Прорыв дамбы в Лаосе: сотни людей пропали без вести

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Сотни людей пропали без вести после прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса. Мощный поток воды смыл несколько деревень и разрушил тысячи домов. Есть погибшие, но достоверно узнать их количество пока очень трудно.

Недостроенная дамба стоимостью в 1 млрд долларов была частью крупного энергетического проекта, который, по замыслу правительства, должен превратить Лаос в "батарею Азии".

Прорыв дамбыв провинции Аттапы произошел в понедельник вечером . В общей сложности на провинцию обрушилось 5 млрд кубометров воды - этот объем соответствует 2 млн олимпийских бассейнов.

Без жилья остались более 6,5 тысяч человек.

На снимках с места событий поселения в районе дамбы затоплены полностью, видны только крыши домов. В соседних деревнях люди пытаются спасти свое имущество. Как рассказывают очевидцы, пытаясь выбраться из зоны бедствия, женщины проходят километры пути по колено, а где-то по пояс в грязной воде с детьми на руках.

Точная причина прорыва дамбы пока неизвестна. В последнее время в регионе шли сильные дожди, которые привели к наводнениям.

По сообщениям местных СМИ, премьер-министр страны Тхонглун Сисулит вместе с другими чиновниками выехал на место стихийного бедствия.

Он заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

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Строительство дамбы началось в 2013 году.

Работы велись до сих пор и должны были закончиться в этом году - в 2019 году дамба должна была быть введена в строй.

Дамба - совместный проект южнокорйских и лаосских компаний. Ее стоимость оценивается в миллиард долларов.

Экологические организации не раз высказывали свои опасения в связи с планами лаосского правительства построить систему дамб в стране и превратить Лаос в энергетический хаб.

Согласно амбициозному плану правительства, Лаос должен стать "батареей Азии".

В стране работает 10 дамб, от 10 до 20 находятся в процессе строительства и реконструкции, десятки планируется построить в ближайшие 20 лет.