"Бомбить Воронеж": как хештеги и мемы влияют на инвестиции

Правообладатель иллюстрации Bobylev Sergey/TASS Image caption Власти Воронежа решили с помощью хештега привлекать туристов в свой город

Некогда знаменитый мем "бомбить Воронеж" не повлиял на инвестиционный климат в регионе, заявляют воронежские власти - теперь в моде другая фраза.

Мем "бомбить Воронеж" больше не популярен в соцсетях, пояснили Русской службе Би-би-си в пресс-службе воронежской администрации. "Поэтому данное выражение не влияет на инвестиционный климат в столице Черноземья".

"Стоит отметить, что среди населения активно тиражируется хештег #хочувВоронеж. Это делается для того, чтобы любой человек, где бы он ни находился, захотел приехать в Воронеж", - говорят в горадминистрации.

А вот власти Омска связывают проблемы с инвестициями в регион с неблагозвучным мемом - "Не пытайся покинуть Омск".

Действительно ли популярен #хочувВоронеж?

Изучив "Инстаграм", "ВКонтакте", "Фейсбук" и "Твиттер", можно увидеть, что этот хештег не особенно популярен и используется в основном в связи с проправительственными мероприятиями. В "Инстаграме" под ним размещены почти 5 тысяч фотографий, в российском "Твиттере" он не был использован и сотни раз. Этот хештег используют и местные СМИ.

Большинство публикаций с ним - с городских праздников и концертов, а также организованных властями мероприятий. Хештег используется в том числе саркастично. Например, во "Вконтакте" проект "Росяма. Воронеж" во все посты о плохом состоянии местных дорог добавляет #хочувВоронеж.

Фраза же "бомбить Воронеж", судя по всему, еще менее популярна. Последняя шутка в "Твиттере" с таким хештегом, как и во "ВКонтакте", появлялась в апреле этого года. В "Инстаграме" 25 публикаций с ним.

По данным "Яндекса", фразы "бомбить Воронеж" и "хочу в Воронеж" пользуются сопоставимым интересом пользователей. В среднем обе фразы ищут более 1300 раз в месяц, причем больше всего запросов идет именно из Воронежа. Также пользователей "Яндекса" интересует, откуда пошло выражение "бомбить Воронеж", и "сколько власть будет бомбить Воронеж".

Откуда он взялся?

Популярность хештегу обеспечил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в ноябре прошлого года, где делегация из Воронежа разместила стенд со слоганом "Хочу в Воронеж!", продублированный на английский как #iWantToVoronezh.

Чтобы получить приз, например, значок или браслет, нужно было сфотографироваться на фоне стенда и подписать фото хештегом. Около двух тысяч фотографий размещено именно с этого мероприятия.

Тогда же губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в беседе с участниками фестиваля заявил: "Идея хештега интересная, и его надо тиражировать, чтобы любой человек, где бы он ни находился, захотел приехать в город".

Хештег позже подхватили городские службы, власти, а также бизнес. Сейчас по нему можно найти фото с городских мероприятий, эфиров местного телевидения, а также рекламу одежды, мебели и жилья.

"Намерен сделать так, чтобы результаты моей деятельности оценили горожане, а гости города говорили о том, что в Воронеж всегда хочется возвращаться. Хештег #хочувВоронеж, однозначно, будет жить", - заявил агентству РИА Воронеж избранный в апреле этого года мэр города Вадим Кстенин.

Что за мемы про Омск и Воронеж?

Мему "бомбить Воронеж" уже почти 10 лет. В августе 2008 года один из городских депутатов произнес: "Сумма, выделенная на Южную Осетию, в три раза больше, чем вся Воронежская область получает за три года. Разбомбите лучше Воронеж, мы хоть дороги нормальные построим". Эта фраза вызвала неоднозначную реакцию в СМИ и среди жителей города.

А в 2014 году, когда в ответ на "закон Димы Яковлева" российские власти запретили гражданам США усыновлять российских детей, мем получил новое значение. Так появилась шутка о том, что "в ответ на санкции президент отдал приказ бомбить Воронеж".

Правообладатель иллюстрации Feoktistov Dmitry/TASS Image caption Врио омского губернатора считает, что Омск был бы более привлекателен для инвесторов, если бы не мем

Шутки существуют по поводу многих российских городов, но не всем они нравятся. Так, врио губернатора Омска Александр Бурков заявил, что одна из причин низкой инвестиционной привлекательности региона - мем "Не пытайся покинуть Омск".

"С тем лозунгом "Не пытайся покинуть Омск", который существует, у инвесторов нет желания двигаться в регион, где не хватает оптимизма", - передает слова Буркова местный портал Om1.ru.

Мем об Омске впервые появился в 2010 году и развивался в 2014 году на фоне новостей, например, о том, что местный шарообразный памятник скатился с постамента и попытался "покинуть Омск". В 2016-2017 годах мем вспоминали, когда дикие утки в городе не смогли улететь на зимовку, или когда самолет с министром культуры Владимиром Мединским не смог вылететь из Омска с первой попытки.