Почему Россия проигрывает борьбу с ожирением и как с этим бороться

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Минздрав России опубликовал статистический ежегодник, где рассказал о заболеваемости россиян. Среди диагнозов, учтенных в статистике - ожирение. В прошлом году количество людей с ожирением увеличилось на 6%.

Это проблема не только России - медики в Великобритании во вторник также опубликовали данные о том, что рекордное число детей выходят из начальной школы с серьезным ожирением. Однако, по словам специалистов, Россия не использует весь мировой опыт в борьбе с этим недугом.

По данным российского минздрава, у 1,9 млн россиян было диагностировано ожирение. Таким образом, от него страдает 1,3% населения страны, из них 17% - дети. В 2017 году количество людей с ожирением увеличилось на 6% по сравнению с 2016 годом.

В самом минздраве допускают, что больных может быть больше. "Существует исследование, проводимое на указанную тему каждые пять лет. Так, по состоянию на 2013 год распространенность ожирения среди мужчин в возрасте от 25 до 64 лет составила 26,9%, среди женщин в возрасте от 25 до 64 лет составила 30,8%", - цитирует сообщение пресс-службы министерства издание РБК.

Русская служба Би-би-си спросила специалистов по питанию, как, по их мнению, нужно бороться с ожирением с учетом мирового опыта.

Рассказывать детям, как правильно питаться

"Человек должен постоянно сталкиваться с информацией о правильном питании и о правильном режиме работы и отдыха", - рассказала профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева. По ее словам, в России остро не хватает системы обучения о здоровом питании - причем начинаться она должна с детского сада.

Рассказывать нужно и о других факторах, которые влияют на здоровье - например, правильном режиме труда и отдыха, пользе и вреде продуктов и влиянии физической нагрузки, считает Королева и приводит в пример Гонконг, где в образовательных центрах есть специальные уроки для детей о том, как составлять правильный рацион.

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С ней соглашается руководитель "Клиники коррекции веса" Алексей Ковальков. По его словам, курс по правильному питанию для школ необходим - пусть в виде нескольких уроков.

"Это могут быть обучающие фильмы, которые будут подходить для каждого конкретного возраста", - полагает Ковальков. Впрочем, по его словам, такой информации в общем доступе нет и для взрослых, и в итоге люди выбирают более дешевую, но не здоровую пищу.

Россиян действительно нужно учить выбирать еду, соглашается врач-диетолог Ольга Перевалова. По её словам, эта система хорошо работает в европейских государствах - во Франции, Финляндии, а также странах Скандинавии.

Готовить диетологов в институте

Несмотря на то, что ожирение в России считают болезнью, ее часто лечат непрофессионалы. Официально стать диетологом может только врач после специальных курсов переподготовки или ординатуры - получить эту специальность в институте в России невозможно. Из-за этого, по мнению Королевой, возникает недостаток диетологов.

Сейчас лечение ожирения не покрывается страховкой - даже если речь идет о полисе добровольного медицинского страхования (ДМС), пояснил Ковальков. "К нему относятся как к банальному перееданию, к лени. Но доказано, что это зачастую гормональное нарушение", - отмечает он. По его мнению, нужно изначально готовить специальстов в медицинских институтах, а не на курсах переподготовки. И строже наказывать за лечение ожирения без нужных знаний.

При этом исторически российская наука о питании - самая передовая в мире, считает врач-диетолог Ольга Перевалова. "У нас есть единственный в мире институт питания, который изучает еду как лекарство. Мы - впереди планеты всей по диетологии", - отмечает Перевалова.

По её мнению, изменить ситуацию поможет изменение философии здравоохранения и возвращение повсеместных профосмотров. Эта система поможет, в частности, выявлять повышенный сахар и ранние признаки диабета. "Если законодатели будут заняты качественной продолжительностью жизни, ситуацию можно "развернуть", - считает Перевалова.

Маркировать качественные продукты

Для борьбы с ожирением также необходима правильная маркировка продуктов. По мнению диетологов, маркировать стоит в первую очередь не продукты с каким-то определенными свойствами, а просто здоровую еду. Диетологи лоббируют возвращение к ГОСТам в производстве еды - объясняет Ольга Перевалова. Это позволит сделать производство еды более здоровым. В то же время по его словам, даже существующим стандартам не соответствует треть продуктов в российских магазинах. По мнению Переваловой, необходимы тотальные проверки и штрафы для производителей за неверную информацию на упаковке.

Полезной для России может быть европейский опыт маркировки продуктов прямо в магазинах - в зависимости от их пользы в точки зрения диетологии. "Я участвовала в подобной программе в России в одном из супермаркетов - идея была в том, чтобы ранжировать продукты на красный, желтый и зеленый с точки зрения диетологии," - уточняет Перевалова. При этом, по ее словам, в России эффект от подобной программы может быть более сильным, чем в западных странах - так как история пристрастия к вредной еде у нас короче.

Руководитель научного направления ФГБУН "ФИЦ Питания и биотехнологии" Александр Баторин уточняет, что Роспотребнадзор утвердил рекомендации по цветной маркировке продуктов с точки зрения содержания соли, сахара и жира. Но обязательными такие пометки не являются.

Министерство здравоохранения ведет коммуникационную компанию по продвижению здорового образа жизни. Один из её пунктов - продвижение идеи здорового питания. Она предполагает "положительную" маркировку, которая отметит более полезные продукты. Однако, по опросу Росстата, почти половина населения России вовсе не читают этикетки на продуктах, а половина из оставшихся не могут в полной мере понять информацию о продуктах. "Это большая проблема. Можно критиковать нашу этикетку - мелко, не вся полная информация", - говорит Баторин. Сейчас чиновники рассмтаривают вопрос о том, как может измениться упаковка.