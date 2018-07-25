Как улетевший из дома попугай попал в лапы кота и вернулся домой
Пропавший волнистый попугай по кличке Рози Блум, которого его хозяйка уже не надеялась найти после шести недель поисков, неожиданным образом вернулся домой. Попугая поймал кот, который живет в полутора километрах от дома Рози Блум.
Рози Блум (это самка попугая) пропала в шотландском городе Стоунхейвен. С момента ее пропажи прошло три недели. Хозяйка Блума - 47-летняя Пенни Кэмпбелл - уже почти не надеялась увидеть Рози Блум снова.
О жизни попугая в течение шести недель - после того как Рози Блум улетела от хозяйки и до того, как птицу поймал кот - почти ничего не известно.
"Рози Блум, скорее всего, пришлось вести жизнь дикого попугая и добывать пищу самостоятельно", - предположила хозяйка Рози Блум.
После того как Рози Блум попалась в лапы коту, а тот принес птицу к себе домой, о жизни Рози Блум известно значительно больше: хозяева семимесячного кота по кличке Медведь вызволили попугая из лап своего питомца и отправили птицу в ветеринарную клинику.
"Это чудо - я так благодарна. Рози Блум исчезла из клетки шесть недель назад. Я пыталась ее найти в течение долгого времени, но тщетно. У меня почти не оставалось надежды", - сказала Би-би-си Пенни Кэмпбелл.
"Потом я получила сообщение, меня просили посмотреть на объявление ветеринарной клиники Kirkton в "Фейсбуке", - рассказывает хозяйка Блума. В сообщении клиники говорилось о том, что нашелся попугай - как оказалось, речь шла о Рози Блум.
"Она сейчас дома, и, как кажется, чувствует себя хорошо. Для меня это самая невероятная история", - говорит хозяйка Рози Блум.
Хозяйка кота - профессор Дейм Сью Блэк - признается: "Мы привыкли, что он [кот] приносит в дом пойманных им мышей и птиц. Мы сидели к столовой, когда услышали жуткий крик - это был попугай. Мы удивились, где кот нашел попугая? Кот был горд своей добычей как никогда", - рассказывает хозяйка кота.
По словам Дейм Блэк, они посадили попугая в кошачью клетку и отнесли к ветеринару.
"Я рада, что у этой истории счастливый конец", - говорит Дейм.