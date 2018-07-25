Как улетевший из дома попугай попал в лапы кота и вернулся домой

Правообладатель иллюстрации KIRKTON VET CENTRE Image caption Рози Блум не был дома шесть недель

Пропавший волнистый попугай по кличке Рози Блум, которого его хозяйка уже не надеялась найти после шести недель поисков, неожиданным образом вернулся домой. Попугая поймал кот, который живет в полутора километрах от дома Рози Блум.

Рози Блум (это самка попугая) пропала в шотландском городе Стоунхейвен. С момента ее пропажи прошло три недели. Хозяйка Блума - 47-летняя Пенни Кэмпбелл - уже почти не надеялась увидеть Рози Блум снова.

О жизни попугая в течение шести недель - после того как Рози Блум улетела от хозяйки и до того, как птицу поймал кот - почти ничего не известно.

"Рози Блум, скорее всего, пришлось вести жизнь дикого попугая и добывать пищу самостоятельно", - предположила хозяйка Рози Блум.

После того как Рози Блум попалась в лапы коту, а тот принес птицу к себе домой, о жизни Рози Блум известно значительно больше: хозяева семимесячного кота по кличке Медведь вызволили попугая из лап своего питомца и отправили птицу в ветеринарную клинику.

Правообладатель иллюстрации PROF DAME SUE BLACK Image caption Кот по кличке Медведь, поймав Рози Блум, был невероятно доволен собой

"Это чудо - я так благодарна. Рози Блум исчезла из клетки шесть недель назад. Я пыталась ее найти в течение долгого времени, но тщетно. У меня почти не оставалось надежды", - сказала Би-би-си Пенни Кэмпбелл.

"Потом я получила сообщение, меня просили посмотреть на объявление ветеринарной клиники Kirkton в "Фейсбуке", - рассказывает хозяйка Блума. В сообщении клиники говорилось о том, что нашелся попугай - как оказалось, речь шла о Рози Блум.

"Она сейчас дома, и, как кажется, чувствует себя хорошо. Для меня это самая невероятная история", - говорит хозяйка Рози Блум.

Хозяйка кота - профессор Дейм Сью Блэк - признается: "Мы привыкли, что он [кот] приносит в дом пойманных им мышей и птиц. Мы сидели к столовой, когда услышали жуткий крик - это был попугай. Мы удивились, где кот нашел попугая? Кот был горд своей добычей как никогда", - рассказывает хозяйка кота.

По словам Дейм Блэк, они посадили попугая в кошачью клетку и отнесли к ветеринару.

"Я рада, что у этой истории счастливый конец", - говорит Дейм.