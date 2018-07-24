Бывший главред РБК и "Дождя" запускает свое СМИ после учебы в США

Image caption Роман Баданин решил создать независимое СМИ и нашел инвесторов, чтобы проводить журналистские расследования

Бывший главный редактор канала "Дождь" и экс-редактор сайта издания РБК Роман Баданин запускает собственное СМИ, специализирующееся на журналистских расследованиях. Деньги на него дадут "физические и юридические лица" из-за рубежа.

О том, что Баданин, уехавший год назад учиться в Стэнфордский университет в США, запускает новый стартап, Русской службе Би-би-си рассказал человек, знакомый с деталями проекта, и подтвердил сам Баданин.

"В скором времени будет запущено медиа, специализирующееся на сложных журналистских жанрах", - сказал он.

Новый проект так и будет называться - "Проект". Материалы планируется публиковать на сайте издания, также будут запущены YouTube-канал, видео и подкасты.

Где работал Баданин

Баданин работал в ведущих российских изданиях - "Газете.Ru", Forbes и РБК. В 2016 году он и шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская покинули издание из-за несогласия с увольнением главного редактора газеты Максима Солюса.

Неофициально сообщалось, что причиной увольнения стало недовольство Кремля редакционной политикой издания - в частности, публикациями о семье российского президента Владимира Путина.

После РБК Баданин чуть меньше года был главным редактором независимого общественно-политического телеканала "Дождь", но осенью прошлого года уехал учиться в Стэнфордский университет.

Вскоре после его отъезда было возбуждено уголовное дело по статье "Клевета" из-за расследования "Дождя" о бизнесмене Илье Трабере, связанном, как следовало из сюжета телеканала, с окружением Путина. Известно, что Баданин проходит по этому делу свидетелем.

В Россию в ближайший год Баданин возвращаться не собирается - по словам его знакомого, он еще год проведет на учебе в Стэнфорде. Новое СМИ будет зарегистрировано за границей, в России юридического лица издания не будет, но материалы будут выходить в первую очередь на русском языке.

Инвестиции в проект составят до 0,5 млн долларов в год, сказали источники Би-би-си. Стартовый пул инвесторов уже сформирован, в него вошли физические и юридические лица как из России, так и из США, рассказывает знакомый с проектом собеседник Би-би-си, не раскрывая имена инвесторов.

В качестве модели для стартапа "Проект" будет ориентироваться на американский сайт ProPublica - известный американский некоммерческий проект, неоднократно получавший Пулитцеровскую премию за свои расследования.

Как и в ProPublica, Баданин намерен сделать упор на большие расследования в сфере бизнеса и политики. Планируется, что каждый месяц журналисты "Проекта" будут публиковать несколько больших текстов-расследований.

"Моя цель - чтобы через год "Проект" ассоциировался с самыми сложными, табуированными и эксклюзивными историями", - сказал Би-би-си Баданин. Комментировать остальные вопросы, а также рассказывать об инвесторах он отказался.

Кто в "Проекте"

Заниматься расследованиями в штате "Проекта" Баданина будет до 10 сотрудников, а также журналисты, привлекаемые на внештатной основе.

Многие из тех, кто уже согласился прийти в стартап, в разные годы работали с Баданиным.

Издателем "Проекта" будет Полина Гущенкова, бывшая сотрудница "Газеты.Ru", работавшая в структуре Сбербанка. Она будет отвечать за все, что связано с платформами, дистрибуцией и деньгами.

Заместителем главного редактора уже согласился работать специальный корреспондент "Дождя" Михаил Рубин - он подтвердил Би-би-си свой переход, добавив, что надеется продолжить вести на "Дожде" собственную передачу.

Предложение получил и бывший сотрудник РБК и Republic Илья Рождественский, а также расследователь и ведущая "Дождя" Мария Жолобова. Оба они также подтвердили, что уходят в новый проект.

Кто еще работает из-за рубежа

За последние десять лет в России под давлением Кремля сменились главные редакторы и собственники во многих ведущих СМИ, а поле независимых медиа все сильнее сужается. В условиях растущего давления властей на журналистов все большей популярностью в интернете начинают пользоваться издания, зарегистрированные и издаваемые за рубежом.

Так, после смены главреда в одном из крупнейших онлайн-СМИ Lenta.ru в 2014 году его бывший главный редактор и журналисты учредили в Латвии издание Meduza. Сейчас посещаемость Meduza составляет в среднем 12-13 млн уникальных посетителей в месяц, издание занимает 11-е место по цитируемости среди российских интернет-СМИ (данные компании "Медиалогия" за май 2018 года).

Издание The Bell, созданное бывшим шеф-редактором РБК Елизаветой Осетинской после учебы США, за год заняло восьмое место по цитируемости среди русскоязычных интернет-ресурсов.

Российские власти считают зарегистрированные за рубежом СМИ угрозой государству. В конце 2017 года Госдума приняла закон, который вводит понятие "СМИ-иностранные агенты" - для изданий, получающих деньги из-за границы или находящихся за пределами России.

Если СМИ признается иностранным агентом, оно обязано предоставлять российским госорганам дополнительные сведения о расходовании средств или аудиторской проверке, в случае несоблюдения им грозят штрафы и уголовная ответственность. Минюст уже признал иностранными агентами 9 американских СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее Время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии" и "Крым. Реалии".

В России реально сейчас не существует никакой деловой экономической среды для СМИ, говорит аналитик медиа Василий Гатов. По его словам, любой новый проект требует спонсоров, чтобы издатель мог тратить деньги, не задумываясь, сколько зарабатывает.

По оценке Гатова, обеспечивать деньгами такой проект спонсор может от года до пяти лет: "Или сколько у инвесторов хватит терпения оставаться в тени, поскольку в России, как известно, власть давит на собственника или на источник денег СМИ".

"Подобные проекты существуют в разных странах, но степень их успешности разная. Где-то они выстреливают и держатся на волне успеха какое-то время. Где-то они не работают, потому что потребитель ждет не только расследования, но все компоненты медиа - спорт, культура", - говорит эксперт.