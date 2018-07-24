"Девочки, вы в Хакасии": почему защитницу коренного народа винят в экстремизме

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS

В Абакане завели уголовное дело на активистку Лидию Баинову, которая занимается популяризацией хакасской культуры. Поводом для обвинения в экстремизме стал пост в соцсети "ВКонтакте".

Об этом во вторник сообщило издание "Тайга.инфо" со ссылкой на постановление следователя управления ФСБ по Хакасии. В этом документе не приводится полный текст того, что 30-летняя активистка написала в социальной сети, но в целом она жаловалась на притеснение коренных жителей республики.

Управление ФСБ по Хакасии подтвердило, что расследует в отношении Баиновой дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности.

"В начале года Баинова разместила в соцсети "ВКонтакте" пост о том, что права хакасов, как она считает, ущемляются. Пост широко обсуждался в интернете. Была проведена психолингвистическая экспертиза, которая выявила в тексте поста признаки экстремизма", - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы республиканского управления ФСБ.

Баинова известна в Абакане как популяризатор хакасской культуры, она участвует в национальных культурных фестивалях, выступает за сохранение народных традиций и языка, подчеркивает агентство.

Русская служба Би-би-си спросила Баинову, что она сама об этом думает. Вот ее рассказ.

С чего все началось

"Публикация эмоционального поста, который привлек внимание правоохранительных органов, была связана с моей реакций на возмутительный случай в одном из кафе города Абакана, куда мы пришли с ребенком отдохнуть. Мы были приятно удивлены тем, что есть игровая комната для детей. Но вдруг я услышала от детей, которые там играли, две девочки, они сказали, что сюда вход только русским.

Конечно же, я как мать была шокирована таким заявлением. И я им сделала замечание: девочки, вы живете в Хакасии, здесь представители разных народов и так не очень красиво говорить.

Подошла родительница (видимо, услышав, что я делаю девочкам замечание) и вместо того, чтобы подтвердить, что нельзя такое говорить, она начала наезжать на меня: вы знаете, что нельзя делать замечание без родителей.

Мы с дочерью ушли, проблем мне не нужно было. Настроение было испорчено. Мы сделали заказ, посидели, потом я вышла. Конечно же, все это вертелось в голове. И по пути я встретила знакомого, которому рассказала эту ситуацию. Он меня поддержал. И чем больше меня поддерживал, тем больше я эмоционально расходилась. В итоге пришла домой и на этих эмоциях опубликовала пост.

Поделилась, стало легче. Выплеснула вот эту эмоцию и хотела удалить [пост]. Но неожиданно этот пост начали поддерживать и мои земляки, и другие народы поддержали этот пост. То есть сказали моим постом то, что вертелось на языке, но по каким-то причинам люди не могли сказать это сами.

Ну, теперь понятно, по каким причинам - за любое возмущение и недовольство сразу приписывают уголовные дела. Никакой свободы слова, хотя это личная страница.

Как реагировали

После этого случая некоторые комментарии были, что я все привираю. Я не из тех людей, кто привирает, тем более занимаюсь общественной деятельностью.

Есть люди, которые считают, что все у нас хорошо. Но это те, кто безразлично относятся и к своей культуре, и живут своей жизнь. Это в принципе нормально.

В пабликах отслеживаю - допустим, есть такие случаи, когда девочки разговаривают на своем языке, а на них, как им кажется, тоже косо смотрят. Ведь есть такое поверье, что неприлично разговаривать не на русском языке при невладеющих [им], хотя я считаю (даже не я считаю, а одна из якутянок писала по этому поводу, она учительница), что это навязанный национализм против остальных языков (ее, кстати, тоже обвиняют в национализме).

Это как выверенная идеология советского человека, когда все должны были быть едины. Почему один язык должен ущемляться в пользу другого? То, что вы не понимаете, это ваши проблемы. Не понимаете - учите. А во-вторых, разговаривают не с вами, а люди общаются на родном языке между собой. И не прилично как бы подслушивать, да?

И язык постепенно выходит [из обихода], он теряет актуальность. Там "неприлично", здесь "неприлично". Ну и все - люди перестают говорить.

В других регионах другая ситуация. В Кызыле и Якутии. А здесь нас мало.

А как надо?

Я просто человек, анализирующий ситуацию. Я вижу, что не все так хорошо. Если бы было все хорошо, каждый бы хакас ходил с хакасским именем. Это раз. Знал бы свои традиции, корни, историю, это два. Дети бы говорили на родном языке.

Такого, к сожалению, нет. 70% населения общаются на работе на русском языке. Лишь половина общаются на родном языке дома. И только 5% от числа опрошенных говорят чисто на хакасском языке. Конечно, это очень мало для сохранения языка и культуры.

Конечно, бытовой национализм всегда существовал. Но хотелось бы, чтобы люди умнели. И касается это не только русского и хакасского народов".