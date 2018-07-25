Пострадавший в Эймсбери: флакон с "Новичком" был в дорогой упаковке

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Дон Стерджесс и Чарльз Роули отравились "Новичком" через четыре месяца после покушения на Скрипалей

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в конце июня, рассказал, что сам подарил флакон своей подруге, в котором, как впоследствии выяснилось, находился "Новичок".

Подруга Роули Дон Стерджесс получила более серьезную дозу отравляющего вещества и скончалась 9 июля.

В интервью телеканалу Ай-ти-ви Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал, что флакон был в закрытой, дорогостоящей на вид коробке и в целлофановой упаковке, поэтому он решил, что это настоящие духи.

Где именно он нашел коробку, Роули вспомнить не смог.

Коробка с бутылочкой лежала дома у Роули пару дней, после чего он подарил ее Стерджесс.

Помимо флакона в коробочке находился сделанный из пластика распылитель.

Духами не пахло

Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.

"Видимо так она и заболела. Наверное, так оказался заражен и я, когда я вставлял распылитель во флакон, часть жидкости попала мне на руки, но затем я помыл руки под краном", - добавил он.

"Это была маслянистая субстанция. Я ее понюхал, но духами не пахло. На руках ощущалась маслянистость. Я помыл руки и больше об этом не думал. Все произошло очень быстро".

Через 15 минут Дон Стерджесс почувствовала себя плохо, спросила, нет ли у Роули таблеток от головной боли, и сказала, что ей нужно лечь в ванну.

"Я зашел в ванную комнату, она лежала полностью одетая в ванной, выглядела она совсем плохо", - говорит Роули.

Через неделю она скончалась.

Роули выписали через три недели после отравления.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Флакон с "Новичком" был найден в доме Чарльза Роули

Роули винит себя за произошедшее и возмущается поведением "безответственных людей", которые оставили яд в местах, где его могли найти другие.

По его словам, Дон Стерджесс была "замечательной женщиной, которая готова была прийти на помощь всем, кто в этом нуждался".

Дон Стерджесс, как рассказал Роули, должна была переехать из Солсбери в Эймсбери, но этому не суждено было случиться.

Британские власти обратились к жителям Солсбери и других городов с предупреждением не подбирать найденные в общественных местах предметы, в особенности шприцы, иголки, косметику или предметы, сделанные из пластика, металла или стекла.

Image caption Сергея и Юлию Скрипалей пытались убить при помощи "Новичка"

Чарльз Роули и Дон Стерджесс были отравлены через четыре месяца после попытки убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок".

По неподтвержденным данным, полиции удалось установить личности нападавших на Скрипалей.

Как сообщило агентство Пресс ассошиэйшн со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, в Скотленд-ярде считают, что в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери участвовали несколько россиян.

Заместитель главы МВД Британии по вопросам безопасности Бен Уоллес чуть позже назвал информацию о подозрениях спекуляцией.

За отравлением Скрипалей, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Москва отрицает причастность к отравлению.

Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.