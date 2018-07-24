СМИ: певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки
25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато находится в больнице в Лос-Анджелесе, предположительно после передозировки наркотиками, сообщают американские СМИ. Представители певицы не комментировали информацию.
Ловато находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает, следует из их сообщений.
Сайт TMZ, первый сообщивший о госпитализации Ловато, пишет, что певицу отвезли в больницу, перед этим дав ей препарат налоксон, антагонист опиоидных рецепторов, который применяется при передозировке опиатами, в первую очередь героином.
Знаменитости - среди них певица Ариана Гранде, телеведущая и ЛГБТ-активистка Эллен Дедженерес - в "Твиттере" желают Ловато как можно скорее поправиться. Популярность набирает хэштег #PrayforDemi (#молитесьзаДеми).
Борьба с зависимостью
Ловато многие годы борется с зависимостью от алкоголя и наркотиков - в марте прошлого года Ловато отметила шесть лет полной трезвости. В недавнем видео на YouTube певица призналась, что начала употреблять наркотики в 17 лет, когда впервые попробовала кокаин.
Однако в песне Sober, выпущенной в июне нынешнего года, певица, судя по всему, признается, что вновь стала употреблять психоактивные вещества.
"Мама, мне так жаль, но я больше не трезва", - поется в песне.
Представители самой Ловато пока не комментировали сообщения о ее госпитализации.
Деми Ловато пришла в шоу-бизнес ребенком, впервые появившись на телеэкране в шоу "Барни и его друзья", где она играла вместе с Селеной Гомес.
В 2008 году вышел первый альбом Ловато Don't Forget, который поднялся на 2-е место в чарте Billboard 200.
Говоря о наркотиках и алкоголе, Ловато связывала их употребление со своим отцом.
"В первый раз, когда я попробовала, я потеряла контроль. Мой отец был наркозависимым и алкоголиком. Наверное, я все время пыталась найти в этих вещах то же, что и он, потому что он, выбирая между ими и семьей, выбрал их", - говорила певица.