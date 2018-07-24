СМИ: певица Деми Ловато попала в больницу из-за передозировки

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25-летняя поп-исполнительница Деми Ловато находится в больнице в Лос-Анджелесе, предположительно после передозировки наркотиками, сообщают американские СМИ. Представители певицы не комментировали информацию.

Ловато находится в стабильном состоянии, ее жизни ничто не угрожает, следует из их сообщений.

Сайт TMZ, первый сообщивший о госпитализации Ловато, пишет, что певицу отвезли в больницу, перед этим дав ей препарат налоксон, антагонист опиоидных рецепторов, который применяется при передозировке опиатами, в первую очередь героином.

Знаменитости - среди них певица Ариана Гранде, телеведущая и ЛГБТ-активистка Эллен Дедженерес - в "Твиттере" желают Ловато как можно скорее поправиться. Популярность набирает хэштег #PrayforDemi (#молитесьзаДеми).

Пропустить Twitter пост , автор: @TheEllenShow I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 июля 2018 г.

Борьба с зависимостью

Ловато многие годы борется с зависимостью от алкоголя и наркотиков - в марте прошлого года Ловато отметила шесть лет полной трезвости. В недавнем видео на YouTube певица призналась, что начала употреблять наркотики в 17 лет, когда впервые попробовала кокаин.

Однако в песне Sober, выпущенной в июне нынешнего года, певица, судя по всему, признается, что вновь стала употреблять психоактивные вещества.

"Мама, мне так жаль, но я больше не трезва", - поется в песне.

Представители самой Ловато пока не комментировали сообщения о ее госпитализации.

Деми Ловато пришла в шоу-бизнес ребенком, впервые появившись на телеэкране в шоу "Барни и его друзья", где она играла вместе с Селеной Гомес.

В 2008 году вышел первый альбом Ловато Don't Forget, который поднялся на 2-е место в чарте Billboard 200.

Говоря о наркотиках и алкоголе, Ловато связывала их употребление со своим отцом.

"В первый раз, когда я попробовала, я потеряла контроль. Мой отец был наркозависимым и алкоголиком. Наверное, я все время пыталась найти в этих вещах то же, что и он, потому что он, выбирая между ими и семьей, выбрал их", - говорила певица.