Опрос: большинство американцев считает, что у Кремля есть компромат на Трампа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встреча с Путиным спровоцировала волну критики в адрес Трампа в США

Большинство американцев считают, что у Кремля есть компрометирующие материалы на президента США Дональда Трампа, показал опрос, проведенный Квиннипэкским университетом. Из другого опроса следует, что граждане США в большинстве своем не одобряют то, как Трамп взаимодействует с Россией, но одобряют его экономические реформы.

Как следует из опроса, проведенного около недели спустя после громкой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, в том, что у российских властей есть компромат на Трампа, уверены 51% американцев.

При этом сторонников версии о компромате заметно меньше среди тех, кто разделяет взгляды Республиканской партии - 70% из них в эту версию не верят, а верят - 18%.

Из всех опрошенных групп, объединенных по возрасту, полу, образованию или политическим взглядам, только республиканцы показали такое единство. Во всех остальных группах в теорию о компромате верит примерно половина опрошенных.

При этом противников версии о том, что Трамп сговорился с Кремлем, чтобы выиграть выборы, в целом больше, чем сторонников: в это верят 39% опрошенных, а скептически относятся к этой версии 48%.

Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки 16 июля вызвала шквал критики в США. Американского президента обвинили в мягкотелости, наивности и даже в предательстве интересов страны после того как он не стал спорить с Путиным, заявившим, что российские власти не пытались вмешиваться в выборы в США, по итогам которых Трамп занял президентский пост.

Трамп, таким образом, продемонстрировал, что верит словам Путина больше, чем своей собственной разведке, писали американские СМИ. Некоторые оппоненты Трампа предположили, что президент вел себя таким образом именно потому, что в распоряжении Кремля есть компрометирующие его материалы.

Эту версию отверг и Путин. "Я слышал об этом. Якобы мы собирали компромат на господина Трампа, когда он приезжал в Москву… Большей ерунды трудно себе представить. Выбросите, пожалуйста, эту шелуху из головы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки.

Позже в интервью телеканалу Fox News Путин вновь заявил, что у российских спецслужб или властей нет сведений, способных скомпрометировать президента США.

Рейтинг падает?

Из опроса Квиннипэкского университета следует, что рейтинг одобрения работы Трампа за последние недели упал на десять процентных пунктов. Работу президента одобряют 38% опрошенных, а не одобряют 58%.

Прошлый опрос, проведенный в конце июня сразу после встречи Трампа с лидером Северной Корей Ким Чен Ыном, показывал другие цифры: 43% респондентов тогда сказали, что Трамп работает хорошо, а 52% его работу не одобрили.

Как следует из другого опроса, проведенного NBC News и The Wall Street Journal, рейтинг одобрения Трампа несмотря на критику его встречи с Путиным почти не пострадал и за месяц даже вырос на один процентный пункт, до 45%.

Среди тех, кто категорически плохо относится к работе президента, 80% составляют сторонники партии демократов. Среди тех, кто полностью поддерживает действующего президента, 64% республиканцев и 16% внепартийных американцев.

Как следует из опроса, отношения с Россией - сегодня самый болезненный вопрос для Трампа. Недовольство тем, как президент взаимодействует с Россией, выразил 51% опрошенных, удовлетворены работой Трампа на этом направлении только 26%.