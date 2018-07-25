В США 25 человек обвинили в мошенничестве на $4,5 млн. Среди них семь россиян

В Нью-Йорке привлечена к суду за мошенничество и отмывание денег поразительно многонациональная группа из 25 человек, представляющих половину бывших советских республик. Все они обвиняются в крупном мошенничестве с продажей автомобилей.

Среди обвиняемых семь россиян.

Согласно десятистраничному обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты проворачивали в США мошенническую операцию, в результате которой потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн. долларов.

Обвиняемые якобы выдавали себя за автодилеров и коллекционеров и рекламировали на известных аукционных и специализированных сайтах классические автомобили, выставленные на продажу.

После того, как покупатель связывался с ними и договаривался о цене, обвиняемые направляли его в подставную транспортную компанию, которая должна была доставить ему машину после того, как он переведет деньги на ее счет.

Как только деньги поступали на счет этой липовой компании, мошенники принимались снимать их в разных отделениях банка и суммами менее 10 тысяч доларов с тем, чтобы банк не сообщил, как положено, об этих транзакциях в минфин. Полученные деньги переводились потом в страны Восточной Европы.

Потерпевшие не получали ни купленной машины, ни денег, а некоторым приходится выплачивать ссуды, взятые в банке на ее приобретение, пишут прокуроры Южного округа Нью-Йорка.

За преступный сговор с целью совершения мошенничества каждому из обвиняемых теоретически грозит до 30 лет тюрьмы, а за сговор с целью отмывания денег - до 20 лет.

С них также будет причитаться компенсация, размеры которой установит суд.

Кого обвиняют?

На скамье подсудимых 58-летний Игорь Стасовский из Бруклина, 29-летний Кирилл Дедусев и четыре других жителя Лос-Анджелеса: 30-летний Станислав Лисицкий, он же Гиедриус Гирниус, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин, а также два москвича: 29-летний Михаил Морозов и 34-летний Александр Стариков.

Особняком стоят 23-летний американец Мишель Левинский и 36-летний турок Мельвут Язиси. Оба проживают в Бруклине.

Там же арестован самый старый из обвиняемых - 64-летний Кетеван Сепиашвили из Грузии. Всего в Бруклине проживали 11 членов группы.

В Майами арестован 24-летний азербайджанец Элвин Багир-Пур. Еще один фигурант - 64-летний грузин Тенгиз Хукиашвили находится в КПЗ во Флориде по другому делу. В мичиганской КПЗ уже содержатся по местному делу 31-летний латыш Матисс Пуке и его земляк 29-летний Карлос Витолс. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка будет ходатайствовать перед судами других штатов о выдаче всех четверых.

Несколько членов группы находятся на свободе и объявлены в розыск. Это Дедусев, 44-летний грузин Роман Элиозашвили, 48-летняя Елена Худайбергенова из Казахстана, Лисицкий, Ливадный, Морозов, Стариков и Тупикин.