Пытки в ярославской колонии: четверо сотрудников ФСИН арестованы

Правообладатель иллюстрации Sergei Metelitsa/TASS Image caption Скандал вокруг колонии в Ярославле разгорелся после публикации видео в "Новой газете"

Заволжский районный суд Ярославля арестовал на два месяца четырех сотрудников ярославской колонии номер 1, задержанных по подозрению в пытках осужденного. Максим Яблоков, Сергей Драчев, Сергей Ефремов и Игорь Богданов заключены под стражу до 22 сентября.

Также суд продлил до 72 часов срок задержания заместителю начальника колонии по воспитательной части Ивану Калашникову.

Всего по делу проходит шесть сотрудников ИК. Ранее в ходе судебного заседания как минимум двое из них - Яблоков и Ефимов - признали вину и написали явку с повинной.

Адвокат Яблокова Сергей Соколов зачитал суду его явку с повинной, в которой сотрудник ИК пишет, что раскаивается в содеянном и хочет дать подробные показания по поводу случившегося.

Защитник также просил суд отправить Яблокова под домашний арест, заявив, что тот в любом случае не сможет скрываться от следствия.

Адвокат Богданова Артем Пухов выступил с таким же ходатайством, подчеркивая, что его подзащитный участвовал в боевых действий в Южной Осетии в 2008 году.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков утверждает, что явку с повинной написали все шесть подозреваемых, но официально это пока не подтверждено.

Что произошло в колонии

Скандал вокруг колонии в Ярославле разгорелся после публикации видеозаписи, на которой сотрудники ФСИН пытают заключенного Евгения Макарова.

Видеозапись, опубликованная "Новой газетой", вызвала широкий общественный резонанс и возмущение среди пользователей социальных сетей. Следствие в тот же день возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Как заявляло следствие, группа сотрудников ФСИН на территории исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославле "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного".

Замглавы ФСИН Анатолий Рудый признал, что сотрудники службы "не должны были допустить произошедшее". При этом он заявил, что заключенный Макаров "допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников".

Исправительная колония №1 в Ярославской области ранее уже упоминалась в СМИ в связи с предполагаемыми избиениями заключенных.

Весной 2017 года заключенный ярославской ИК-1 Руслан Вахапов рассказал, что его, осужденного по "болотному делу" Ивана Непомнящих и Макарова жестоко избили.