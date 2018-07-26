"По просьбам бизнес-сообщества": почему в России могут закрыться все визовые центры

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Совет Федерации предложил внести в законодательство поправки, которые осложнят работу визовых центров - и по мнению специалистов, могут остановить её совсем. Почему туристическая сфера в России, по мнению экспертов отрасли, может вернуться в начало 2000-х годов?

Законопроект был внесен в Госдуму сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым, сообщили в "Единой России". Он предусматривает поправки в закон о выезде из России и в кодекс об административных правонарушениях и вводит вводят обязательную аккредитацию для компаний, которые управляют визовыми центрами.

Как отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, согласно документу, обязательной аккредитацией компаний, которые выступают посредниками при оформлении виз, будет заниматься МИД. При этом операторы должны будут соответствовать нескольким требованиям.

Условия для аккредитации операторов визовых центров

Наличие у оператора филиалов (представительств) не менее чем в 20 регионах России.

Максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%.

Обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации (в том числе биометрических персональных данных), сертифицированных в соответствии с законодательством России.

Не менее чем трехлетний опыт работы в сфере оказания услуг, связанных со сбором и обработкой документов для получения визы, от имени дипломатических миссий и консульских представительств.

Штрафы за визы

На прошлой неделе сенаторы Константин Косачёв и Олег Морозов также внесли законопроект, который предполагает административное наказание за работу с визами без аккредитации. Документ предлагает внести изменения в КоАП и установить ответственность для визовых центров.

Штрафы для визовых посредников за работу без аккредитации

За оказание услуг, связанных с обработкой документов для визы от имени дипломатических миссий без аккредитации: в разных вариантах от 150 тысяч до 350 тысяч рублей (для компаний).

За оказание услуг, связанных с обработкой документов для визы от имени дипломатических миссий с нарушением критериев аккредитации: от 250 тысяч до 350 тысяч рублей (тоже для компаний).

По словам Ирины Тюриной, поправки могут привести к тому, что туроператоры фактически вернутся к практике выдачи виз начала 2000-х годов.

"Критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров получить ее не сможет. Как минимум по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - цитирует ее слова агентство Интерфакс.

По данным РСТ, в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами, в том числе Pony Express. В ней согласны с позицией РТС: "Мы разделяем мнение профессионального сообщества о том, что данная инициатива является избыточной - не видим оснований для ее введения. Надеемся, что в процессе дальнейшего обсуждения данного документа голос сообщества будет услышан", - пояснили в компании Русской службе Би-би-си.

Сомнения и опасения

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туристических операторов, называет законопроект бессмысленным и отмечает, что он допускает толкования. По ее мнению, документ вряд ли будет принят в эту сессию Думы. Кроме того, условия аккредитации визовых центров прописаны не в самом законопроекте, а в проекте подзаконного акта - постановления правительства.

Если всё, что написано в проектах, будет реализовано, один из операторов получит преимущества перед другими. По данным АТОР, шесть основных операторов визовых центров являются российскими юридическими лицами, имею контракты с консульствами, при этом доля российского иностранного капитала у них разная.

В АТОР отмечают, что одна из компаний уже сейчас соотвествует заявленным критериям. При этом в итоге остальные также смогут перестроить свою структуру и продолжат работу, считает Ломидзе.

В "Единой России" заявили, что инициатива сделает визы для россиян дороже и поэтому требует детального обсуждения.

"Есть серьезные опасения, что введение обязательной аккредитации для компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию, так как требования закона будут очень жесткими. Кроме того, это будет способствовать увеличению срока выдачи виз и их удорожанию", - заявил заместитель председателя комитета по туризму Сергей Кривоносов.

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"Права и интересы"

Один из инициаторов документа Константин Косачёв на своей странице в Фейсбуке защитил свою инициативу. По его словам, документ направлен на то, чтобы уберечь данные туристов. Также он отметил, что документ будет дорабатываться во время второго чтения, если будет принят в первом.

"Никаких запретительных намерений у нас как у авторов законопроекта нет и в помине... Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг", - написал Косачев.

"Плюс персональные данные, в том числе биометрические, которые должны храниться и обрабатываться в определенном порядке, а не произвольно. Вот для чего нужна аккредитация, в этом единственный смысл законопроекта", - продолжил он.

По словам Майи Ломидзе, уже сейчас консульства, которые заключают соглашения с визовыми центрами, жестко контролируют передачу персональных данных и не допускают утечек, которые могут происходить у российских компаний. По словам Майи Ломидзе, законопроект может помочь только в борьбе с компаниями, которые называют себя визовыми центрами, но не аккредитованы при консульствах.

По данным Косачева, обсуждение инициативы шло около двух лет, а исходила она от самого бизнес-сообщества. "Инициатива по проблеме исходила ... от "Деловой России"... Эта работа сделана профессионалами-юристами. Итог - законопроект", - написал Косачев.