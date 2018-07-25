США получили план спасения Дерипаски: его холдинг En+ просит отсрочку

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лоббисты опубликовали план спасения холдинга En+ Олег Дерипаски от санкций

Представители En+ Олега Дерипаски направили в министерство юстиции США план избавления холдинга от санкций. Руководство En+ предлагает передать часть активов бизнесмена в управление независимой структуре, которую выберут совместно с властями США. Но для этого компанию нужно исключить из санкционного списка, иначе изменения не удастся реализовать в срок.

Список мер по спасению En+ от санкций обнародован на сайте минюста США. План Баркера, названный так по имени главы совета директоров En+ Грегори Баркера, представила компания Mercury, которая лоббирует интересы En+.

Ведомство получило документ 12 июля, первым об этом сообщил проект "Открытые медиа" 25 июля. В конце прошлой недели глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти получили документ, но не стал раскрывать его подробности. На следующий день акции "Русала" на Московской бирже к завершению торгов выросли почти на 8%.

Санкции на En+ были наложены 6 апреля 2018 года. В черный список попали также "Русал" Олега Дерипаски и активы других российских бизнесменов. Власти США решили, что не только чиновники, но и крупные бизнесмены должны нести ответственность за "враждебные действия" России в Крыму и Сирии. В апреле стало известно, что США готовы снять санкции, если Дерипаска снизит свою долю в "Русале" ниже контрольной.

Дерипаска поделится

"План Баркера" предусматривает сокращение доли Дерипаски в En+ ниже 50%, а также исключение бизнесмена и его соратников из совета директоров холдинга.

В документах Mercury сообщается о следующих мерах финальной стадии "плана Баркера".

Олег Дерипаска и его семья передадут активы в траст, согласованный с Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Таким образом, будет выполнено требование минфина США о снижении доли бизнесмена. О какой именно доле активов идет речь, не уточняется.

Кандидатуры независимых членов совета директоров En+ будут согласованы с OFAC. Сколько именно таких директоров будет в холдинге, не уточняется.

Будет создан специальный заблокированный счет, на который будут перечисляться финансовые поступления от En+ в адрес Дерипаски. Это позволит гарантировать, что бизнесмен не будет получать выгоду от деятельности холдинга, пока входит в санкционный список.

En+ договаривается с ВТБ о списании кредита, выданного банком холдингу. Также они ведут переговоры о том, чтобы долей ВТБ в En+ мог голосовать независимый человек. Сейчас доля госбанка в холдинге Дерипаски составляет 9,6%.

Чтобы реализовать этот план, компании нужно больше времени, говорится в материалах Mercury. Выполнение основных условий минфина возможно после исключения En+ из санкционного списка, пишут лоббисты. Вывести компанию из-под действия санкций можно временно, предлагается в "плане Баркера".

Необходимость отсрочки объясняется тем, что для выполнения плана необходимо провести существенное число транзакций и получить разрешения регуляторов в августе-сентябре. При этом по решению минфина США срок, до которого инвесторам нужно избавиться от активов En+, заканчивается 5 августа. Изначально ведомство требовало сделать это до 7 мая. Впоследствии срок продлевали два раза.

Угроза всему миру?

"План Баркера" в красках описывает, что случится, если минфин не согласится с аргументами руководства En+. Реализация плана необходима не только самому холдингу, но и администрации Трампа, говорится в документе.

Этот план позволит властям США избежать "серьезного косвенного ущерба", который может быть нанесен интересам США и их союзников. В материалах говорится, что En+ и "Русал" могут уступить долю рынка китайским или другим "потенциально враждебным" структурам.

Image caption Если состояние "Русала" ухудшится, компания может сократить часть персонала, в том числе работников своего крупнейшего завода в Братске

Лоббисты пишут, что, если план не удастся реализовать, негативные последствия будут ощущаться по всему миру, потому что "Русал" - это второй крупнейший производитель алюминия. Если "Русал" выйдет из международного бизнеса, глобальная цепь поставок будет нарушена, а это повлияет в том числе на бизнес в США и вызовет критику в адрес администрации Трампа, отмечается в документе.

Mercury также отправила в минюст письма поддержки со стороны других государств. Идентичные письма, в которых говорится о необходимости поддержать "план Баркера", отправлены властям США послами Франции, Австралии, Ямайки, Италии и Нидерландов.

Чем поможет Россия

Российские власти после объявления санкций США пообещали поддержку фигурантам "черного списка". Министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что одной из мер поддержки могут стать госзакупки продукции компаний, попавших под санкции.

Для "Русала" такая мера поддержки была бы актуальной, потому что из-за санкций некоторые зарубежные покупатели отказались от российского алюминия.

Идея госзакупок алюминия обсуждалась и до санкций. С таким предложением Олег Дерипаска обращался к правительству в 2013 году. Практика госзакупок металла для поддержки производителей существует в Китае.

В середине июля газета "Ведомости" писала, что правительство внесло в стратегию развития металлургии изменения, которые должны помочь "Русалу" продавать больше алюминия в России.

В обновленную версию документа включены 42 инвестпроекта, которые предусматривают увеличение переработки алюминия в России на треть. Как отмечали собеседники газеты, увеличение объемов производства на бумаге не означает, что спрос на алюминий внутри страны действительно вырастет.

Также сообщалось, что холдинг En+ направлял российскому правительству собственные предложения о помощи структурам Олега Дерипаски. En+ просила предоставить льготы на энергетическом рынке и освободить "Русал" от субсидирования дешевого электричества в Иркутской области.