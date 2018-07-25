Умер легендарный спаситель "Фиата" Серджио Маркьонне

Правообладатель иллюстрации JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images Image caption Серджио Маркьонне умер в Швейцарии в возрасте 66 лет

Президент концерна Fiat Chrysler Серджио Маркьонне умер в Швейцарии в возрасте 66 лет. На прошлой неделе он покинул должность гендиректора компании из-за осложнений после операции.

Как отмечает Bloomberg, Маркьонне планировал отойти от руководства компанией в 2019 году, но из-за проблем со здоровьем его в экстренном порядке сменил в должности Майк Мэнли, до того руководивший маркой Jeep.

Маркьонне возглавил Fiat в 2004 году. Под его руководством компания, находившаяся в предбанкротном состоянии, проделала путь к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу в 2014 году. К этому моменту она уже называлась Fiat Chrysler - после того, как Fiat купил американского автопроизводителя, находившегося в стадии банкротства.

Возрождение Fiat

В 2003 году убытки Fiat составили 6 млрд евро. Маркьонне, возглавив компанию, вошел в партнерство с General Motors. Это привело к увольнению тысяч сотрудников, но также и к появлению новых моделей машин и сокращению времени вывода нового автомобиля на рынок с четырех лет до полутора. В результате уже в 2005 году Fiat вновь стала прибыльной.

В 2009 году администрация президента США Барака Обамы объявила, что терпящий бедствие автопроизводитель Chrysler перейдет под контроль Fiat. Позже Маркьонне говорил, что эта сделка придала ему "чувство огромной ответственности".

Под его руководством капитализация Fiat выросла более чем в 10 раз благодаря реструктуризации бизнеса и разделению активов. Маркьонне выделил в отдельную компанию-производителя спортивных машин Ferrari и вывел ее на биржу. В рамках IPO компанию оценили в 10 млрд долларов, а теперь она стоит почти 35 млрд долларов - почти столько же, сколько и Fiat Chrysler.

Правообладатель иллюстрации SAUL LOEB/AFP/Getty Images Image caption Маркьонне и президент США Дональд Трамп в 2017 году

Кто такой Маркьонне

Серджио Маркьонне родился в 1952 году в Италии в семье полицейского. Когда ему было 14 лет, семья переехала в Торонто. У него было двойное гражданство. В Канаде Маркьонне получил степень магистра делового администрирования и докторскую степень по предпринимательской деятельности. Он начал карьеру в канадском подразделении Deloitte & Touche, затем работал в нескольких североамериканских и европейских компаниях.

Как отмечает агентство Bloomberg, Маркьонне отличался прямолинейным характером и неряшливой по итальянским меркам манерой одеваться: как правило, он появлялся на публике в джинсах и свитере. Он любил быструю езду, и в его гараже было несколько "Феррари". Он пил по десятку чашек эспрессо в день и выкуривал по пачке сигарет.

Репортер агентства Томазо Эбхардт вспоминает, что Маркьонне проводил в офисе по 14-16 часов и требовал от подчиненных полной отдачи. Он бывал груб, что стоило ему хороших отношений со многими влиятельными представителями отрасли и политиками.

Маркьонне без сожаления расставался с топ-менеджерами - после прихода в Fiat он уволил почти все руководство, а в 2009 году проделал такой же номер с Chrysler, в тот же день приведя на место уволенных десяток новичков.

У Маркьонне и его бывшей жены остались двое детей.